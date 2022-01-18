新华社北京1月18日电 中国国家统计局17日发布数据显示，按不变价格计算，2021年中国国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，实现“十四五”良好开局。海外专家普遍认为，得益于对疫情的有效防控，中国经济持续稳定恢复，不断为世界经济复苏注入信心与活力。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔表示，2021年中国经济增长8.1%，展现韧性和活力。得益于对疫情的有效防控，中国经济预计将在2022年继续保持增长势头。

劳雷尔表示，2021年中国经济结构调整卓有成效，供应链运行平稳，2022年将延续出口强劲表现。对东盟国家而言，中国经济持续稳定恢复并保持活力，将有力带动地区经济复苏。

阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达表示，中国是引领世界经济复苏的重要力量。过去一年，中国经济总量增加的同时，人均可支配收入继续增加，民众享受着中国经济发展带来的红利。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，2021年中国吸引外资明显增长。稳定的供应链、巨大的国内市场以及强大的生产力使得中国对外资极具吸引力，加上中国企业在商品以及服务定制化方面的灵活性，相信中国将持续成为外国直接投资的主要目的地。

欧洲最大软件公司思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，2021年全球经济环境复杂、新冠疫情起伏，但中国经济依旧强劲增长，这为在华跨国企业注入强大信心，思爱普将积极助力中国数字经济蓬勃发展。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，在全球疫情蔓延和经济困难的大背景下，中国2021年经济增长尤其值得称道。（参与记者：毛鹏飞、梁慧文、沈忠浩、朱晟、倪瑞捷）

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