1月17日晚，庆祝中国—以色列建交30周年音乐会在北京保利剧院举行。以色列驻华大使馆供图

人民网北京1月18日电 （记者杜明明）1月17日晚，庆祝中国—以色列建交30周年音乐会在北京保利剧院举行。

本次音乐会由中国文化和旅游部与以色列驻华大使馆共同主办，中国交响乐团、以色列爱乐乐团联合演绎，旨在进一步加强两国文化交流与合作。

中以两支顶尖乐团首次联袂演出，以色列爱乐乐团通过视频形式演奏《红旗颂》《瑶族舞曲》等中国观众耳熟能详的曲目，中国交响乐团则带来了《升c小调第五交响曲》节选以及中国民歌主题管弦乐《炎黄风情》选曲等精彩节目。

“音乐是人与人之间最好的沟通桥梁之一。”以色列驻华大使潘绮瑞告诉人民网记者，早在三年前，以色列爱乐乐团就计划于2022年1月到中国巡演，然而由于新冠疫情影响，他们最终决定以视频形式参与此次音乐会表演。两国乐团准备了半年时间，为观众们献上了一场听觉盛宴。

此次音乐会是两国为庆祝建交30周年所计划的首场文化演出。以色列驻华大使馆将在春季开展“以色列月”，举办包括线上舞蹈课堂、音乐课堂、讲座、展览等在内的系列文化活动。以色列驻上海、广州、成都总领馆也将在中国各地举办交流活动。

中国传统春节即将到来，潘绮瑞献上了她的新年祝福：“祝所有中国人新年快乐、身体健康。”

对于即将举行的北京冬奥会，潘绮瑞介绍，以色列将派出约20人规模的代表团，其中包括7名运动员以及相关随行保障人员。

潘绮瑞表示，以色列运动员对北京冬奥会充满期待，虽然以色列不是一个冬季运动强国，代表团规模也较小，但是她仍然希望以色列运动员能够在比赛中赢得奖牌。

“我祝愿所有运动员，不仅是以色列运动员，还有来自中国和所有其他国家的运动员，能够获得成功，冬奥会取得圆满成功。每个人都能够健康参赛，健康回家，这将是一场精彩的体育赛事。”潘绮瑞最后说。

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