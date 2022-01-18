人民网北京1月18日电 （记者常红）1月17日，北京外国语大学区域与全球治理高等研究院、北京外国语大学英国研究中心、中国欧洲学会英国研究分会与社会科学文献出版社共同发布了《英国蓝皮书：英国发展报告（2020-2021）》。

蓝皮书指出，虽然，中英关系遭遇新挑战，但问题不是中英关系的全部，中英经贸与财经领域的大多数合作受疫情、脱欧以及双边关系发展氛围变化的影响不大，在很多领域甚至逆势上扬。在应对气候变化以及美国撤离阿富汗引发的乱局等挑战上，中英多边领域的合作互有所需，仍然存在很大的发展空间。

2021年是中英经贸关系的一个标志性年份，双边贸易额再度刷新历史纪录。2021年第一季度，中国取代德国成为英国最大进口市场，英国国家统计局表示，自2018年初以来，英国从中国商品进口增长了66%，到2021年第一季度达到169亿英镑。同期，来自德国的进口下降了1/4，降至125亿英镑。而自1997年以来，除了2000年和2001年的两个季度，德国一直是英国最大的进口市场。欧盟作为一个整体目前仍是英国最大的贸易伙伴，但数据显示，受脱欧与疫情影响，与三年前相比，2021年初的英国与欧盟的贸易额减少了近1/4。

英国国际贸易部2021年8月19日发布的数据显示，截至2021年第一季度，中英货物与服务贸易总额为846亿英镑。英国对华出口为219亿英镑，其中78.9%是货物商品，价值172.8亿英镑；21.1%是服务，价值46.2亿英镑。英国从中国进口为627亿英镑。其中，96.7%是商品货物，价值606亿英镑；服务贸易占3.3%，价值21亿英镑。中国是英国的第三大贸易伙伴，占英国贸易总量的7.5%。中国是英国的第三大货物贸易伙伴，占英国货物贸易的10.8%；第15大服务贸易伙伴，占英国服务贸易的1.7%。中国是英国第七大出口市场，占英国出口总额的4%；第五大货物出口市场，占英国货物贸易的5.8%；第13大服务出口市场，占英国服务出口的1.8%；第17大服务进口市场，占1.4%。中国是英国第二大进口市场，占英国进口总量的10.9%；最大的货物进口市场，占英国货物进口的14.3%。从地区来看，对华出口较多的是西米德兰、东部和苏格兰地区，从中国进口商品最多的则是东南部地区。

英国对华进口三年间增加了66%，从原来的102亿英镑增长到了169亿英镑。而对同期其他英国主要的贸易伙伴进口额则呈现下降趋势：德国从170亿英镑降至125亿英镑，美国是从91亿英镑降至76亿英镑，荷兰是从103亿英镑降至71亿英镑，法国则是从71亿英镑降至52亿英镑。

中英在多边应对全球性挑战等问题上也仍然存在合作的空间。例如，在气候问题上，中英分别担任《生物多样性公约》缔约方大会第15次会议（COP15）主席国和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）主办方，推动两次大会取得成功，完成《巴黎协定》实施细则谈判，确保全球气候治理继续走上正轨符合双方共同的利益。

蓝皮书认为，在全球卫生、反恐等领域的多边互动也仍然是中英关系的重要组成部分。

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