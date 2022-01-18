人民网联合国1月17日电 （记者李晓宏）当地时间1月17日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会审议国际刑事法院涉苏丹局势时发言呼吁，国际社会要支持苏丹提升安全能力建设，帮助苏丹承担起保护达区平民的主要责任。

耿爽说，《朱巴和平协议》签署后，达尔富尔地区进入建设和平的新阶段。中方鼓励各签署方继续执行《朱巴和平协议》，呼吁尚未签署协议的达区派别尽快参加和平进程。达区一段时间以来发生的部族冲突表明，达区安全形势依然面临挑战。国际社会要支持苏丹提升安全能力建设，帮助苏丹承担起保护达区平民的主要责任。达区实现长治久安归根结底需要实现和解。《朱巴和平协议》已对此做了明确规定，包括实现司法正义、打击有罪不罚和建立真相和解委员会等。苏丹目前面临多重挑战，执行《协议》难免存在困难。国际社会要保持耐心，为苏丹执行《协议》提供建设性帮助。

耿爽表示，中方一直密切关注国际刑事法院涉苏丹局势有关情况，注意到检察官第34份报告和卡里姆·汗检察官上任后所作工作。国际刑事法院要严格遵循补充管辖原则，切实尊重苏丹国家司法主权。中方希望国际刑事法院根据安理会决议采取的行动，有助于达区实现长治久安。

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