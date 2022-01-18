新华社东京1月17日电（记者王子江 姜俏梅）日本奥委会主席山下泰裕17日来到中国驻日本大使馆会见了中国驻日本使馆临时代办杨宇，并再次表达了对北京冬奥会成功举办的信心。

据中国驻日使馆官方网站透露，山下泰裕在会见杨宇时，表示日本冬奥代表团即将赴华参加北京冬奥会，他感谢中方为日方参赛提供的大力支持和协助，期待并相信北京冬奥会一定能够取得“圆满成功”。他还表示，日方愿与中方落实两国领导人重要共识精神，推动两国奥运合作。

在2021年11月底的一次活动中，山下泰裕曾透露，日本将派出一个超过200人的代表团参加北京冬奥会，他本人也将随团前往北京。他还透露参加北京冬奥会的日本代表团将在本月29日举行成立仪式。

杨宇表示，办好北京冬奥会、冬残奥会是中国向国际社会作出的庄严承诺，目前北京冬奥会各项准备工作已全面就绪。中方将全力克服全球疫情等多重挑战，全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，大力弘扬团结友爱、公平竞争、相互理解的奥林匹克精神，奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为饱受疫情困扰的世界注入更多团结、信心和力量。

杨宇表示，支持北京冬奥会、反对体育政治化是国际社会普遍共识和国际体育界共同心声。相互支持对方举办奥运会是中日两国领导人达成的重要共识。双方应以今年邦交正常化50周年为契机，加强奥运合作，促进人文交流，助力构建契合新时代要求的中日关系。中方欢迎日方代表团参加北京冬奥会，愿为赴华人员提供便利，预祝日本运动员取得好成绩。

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