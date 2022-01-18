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北马其顿议会批准新政府组成名单

2022年01月18日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社地拉那1月17日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿议会16日晚投票批准由执政党马其顿社会民主联盟新领导人迪米塔尔·科瓦切夫斯基为总理的新政府组成名单。

　　北马其顿议会有120个席位。当晚出席投票的议员中，有62人投赞成票，46人投反对票，无弃权票。

　　新内阁共有21名部长，其中12名部长来自马其顿社会民主联盟，6名来自阿尔巴尼亚族融合民主联盟，3名来自选择党。

　　现年47岁的科瓦切夫斯基当天在议会发表讲话时表示，北马经济目前面临的主要挑战仍是新冠疫情和能源危机的影响。北马政府将继续其睦邻政策，加强与邻国的合作。

　　科瓦切夫斯基是接替去年因地方选举失利而辞去总理职务的扎埃夫。去年10月31日，扎埃夫因其领导的马其顿社会民主联盟在当天早些时候举行的第二轮地方选举中失败而宣布辞去总理和该党主席职务。鉴于当时国内形势，该党中央委员会要求其留任一段时间。去年12月12日，马其顿社会民主联盟举行党内选举，科瓦切夫斯基当选为党主席。12月22日，扎埃夫向议会递交辞呈辞去总理职位。12月29日，北马其顿总统彭达罗夫斯基授权科瓦切夫斯基作为候任总理负责组阁。

(责编：高歌、崔越)

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