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日本奥委会主席：期待并相信北京冬奥会一定能够取得圆满成功

2022年01月18日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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1月17日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇会见日本奥委会主席山下泰裕。中国驻日本大使馆供图

人民网东京1月17日电 （吴颖）1月17日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇会见日本奥委会主席山下泰裕。陪同在座的还有使馆公参张漪波、公参石永菁。

杨宇表示，办好北京冬奥会、冬残奥会是中国向国际社会作出的庄严承诺。习近平主席亲自关心，中国政府高度重视。目前北京冬奥会各项准备工作已全面就绪。中方将全力克服全球疫情等多重挑战，全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，大力弘扬团结友爱、公平竞争、相互理解的奥林匹克精神，奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为饱受疫情困扰的世界注入更多团结、信心和力量。

杨宇表示，支持北京冬奥会、反对体育政治化是国际社会普遍共识和国际体育界共同心声。相互支持对方举办奥运会是中日两国领导人达成的重要共识。双方应以2022年邦交正常化50周年为契机，加强奥运合作，促进人文交流，助力构建契合新时代要求的中日关系。中方欢迎日方代表团参加北京冬奥会，愿为赴华人员提供便利，预祝日本运动员取得好成绩。

山下泰裕表示，日本冬奥代表团即将赴华参加北京冬奥会，感谢中方为日方参赛提供大力支持和协助，期待并相信北京冬奥会一定能够取得圆满成功。日方愿与中方落实两国领导人重要共识精神，推动两国奥运合作。

(责编：王禹蘅、常红)

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