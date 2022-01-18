本报记者 岳林炜

近期，日本新增新冠肺炎确诊病例连续多日每天超2万例，疫情呈快速扩散态势。日本外务大臣林芳正1月13日召开记者会时表示，驻日美军设施内发生的新冠病毒集体感染，可能导致了疫情在周边地区扩大。

据日本广播协会电视台报道，截至12日，驻日美军基地范围内确认感染者已超4700人。特别是美军基地所在冲绳县、山口县及广岛县情况尤为严重。这3个地区13日新增确诊病例数均创疫情以来新高，是目前日本国内新冠病毒感染率高发地区。冲绳县政府与日本国立感染症研究所的调查显示，多名疑似社区感染的病毒毒株与美军基地相关确诊人员的病毒毒株高度同源。山口县政府也宣布在美军岩国基地内和岩国市商业街发现的新冠病毒属于同一类型。多名日本专家学者认为驻日美军基地疫情出现“外溢”。

去年12月中旬，位于冲绳县金武町的美国海军陆战队汉森军营发生新冠肺炎疫情后，日本媒体曝出自去年9月以来，美军相关人员离美赴日前并没有进行核酸检测。美军在入境日本后的行动也未受限制，可以在基地内自由活动。有日本媒体还不断拍到美军人员在疫情集中暴发后仍不戴口罩前往闹市区逛街、就餐。

日本舆论普遍认为，数万驻日美军基于《日美地位协定》赋予的特权可自由进入日本，不受日本防疫政策限制，造成疫情外溢，威胁日本普通民众生命安全和健康。同时，美军还不公布奥密克戎毒株感染者等信息，让日本中央政府和地方政府“干着急”。冲绳县知事玉城丹尼日前表示，驻日美军将奥密克戎毒株带到冲绳，他对此感到愤怒。玉城丹尼指出，《日美地位协定》赋予了在日美军特权，导致有关防疫信息未得到充分提供和共享。他再次呼吁修改《日美地位协定》。

日本朝日新闻1月7日发表社论，要求日美两国政府必须切实封堵因《日美地位协定》而引发的疫情防控“漏洞”。冲绳当地的《琉球新报》在社论中说，美军基地不但无法防止自己的士兵被感染，更完全不顾当地国民的健康和安全。9日，日本外务省发表日美联合委员会声明称，从本月10日开始的14天之内，驻日美军人员除必要活动外不得离开基地。

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

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