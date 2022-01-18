本报记者 杨 晔

越南工贸部近日发布的《2021年出口优势产品名录》中，咖啡以30亿美元的年出口额继续名列前茅。目前，越南咖啡已出口至80个国家和地区，占全球咖啡豆出口市场份额的14.2%，连续多年保持世界第二大咖啡出口国地位。

近年来，越南政府大力实施“咖啡出口强国”计划，投入2160亿越南盾（1美元约合2.27万越南盾）设立“发展高品质越南咖啡”项目，使咖啡与大米、水产品一起成为带动越南外贸增长的“标志性产品”。越南每年的咖啡产量保持在150万吨左右，其中95%用于出口。欧洲是越南咖啡第一大出口市场，占出口总量的40%。中国也是越南咖啡重要出口市场，2021年越南咖啡对华出口额约4700万美元。随着中国咖啡消费群体的扩大，越南咖啡对华出口呈现强劲增长态势。

越南发展咖啡种植业拥有比较优越的自然条件。在多乐、嘉莱和得农等咖啡主产区，气候适宜，土质匹配度高。据越南科学技术翰林院研究，该国咖啡平均产量达到每公顷2.3吨，不少咖啡种植园每公顷产量甚至超过3.5 吨。为了鼓励咖啡种植户的积极性，越南工贸部、越南咖啡与可可协会联合大型企业集团在每年11月的收获季进行保底价收购。一些地方政府还对带动散户共同发展的种植大户进行奖励，收购企业和种植大户给农户免费提供种苗及技术支持、帮助拓展销售渠道，政府则对帮扶和受助双方都减免部分税费。越南工贸部副部长杜胜海表示，一些重要种植区的咖啡产业贡献了当地30%的国内生产总值，为减贫和经济发展作出突出贡献。

越南农业与农村发展部推出优质咖啡国家产品开发计划，帮助科研机构、企业、农户共同提高咖啡豆的种苗筛选和种植技术。越南咖啡与可可协会则联合一些大企业，对有需求的初创型咖啡生产企业，免费提供产品设计方案咨询、技术人员现场指导等。

越南咖啡行业还在营销方式上不断创新。例如，针对不同国家消费者的口味偏好，加强产品研发和改良；针对不同年龄段群体的消费心理，对咖啡外包装图案进行差异化设计。

从事咖啡销售多年的越南永山贸易公司总经理阮青山告诉本报记者，政府十分重视咖啡产业发展，通过多种举措推动咖啡出口，逐渐建立起数字化销售模式。10多年前，每到收获季，阮青山都要到种植园现场选货、验货和运输，如今通过专门的电子采购系统在手机上就可以进行选购和支付。

越南咖啡与可可协会副主席范春胜表示，越南将继续加大咖啡产业研发投入，逐步建立和完善原产地与加工地认证制度，并深入挖掘品牌附加值，争取在2030年实现60亿美元的出口目标。

（本报河内1月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)