本报记者 刘 慧

中国海关总署近日发布数据，2021年，中国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%，规模再创历史新高。亚洲开发银行驻中国代表处经济部主任裴德铭日前在接受本报记者采访时表示，2021年中国经济从新冠肺炎疫情中进一步复苏。在政府政策支持和消费复苏推动下，中国经济在2022年将保持稳定增长，这对推动世界经济在后疫情时期恢复和增长将起到十分重要的作用。

裴德铭表示，2021年，在强劲的外部需求推动下，中国工业生产持续增长，出口增长强劲态势“出人意料”，对东盟、欧盟等主要贸易伙伴的出口均增长迅速。同时，中国家庭消费也在逐步恢复。去年前三季度，最终消费支出对中国经济增长贡献率为64.8%，拉动中国国内生产总值增长6.3个百分点。

裴德铭说，同样值得注意的是，中国政府财政政策的调整取得成效，财政收入有所增加，2021年前三季度的预算赤字与往年相比有所降低。全球通胀水平在2021年显著上升，但中国采取措施确保重要民生商品和基础能源供应充足、价格平稳，消费市场供需基本平稳。

“十四五”开局之年，得益于外需的持续旺盛和内生动能的逐步恢复，中国宏观经济呈现稳健复苏态势。与此同时，中国经济仍然在解决深层次结构性问题，坚定不移转向高质量发展。裴德铭留意到，中国经济增长已从外需拉动转向内需拉动，从投资和工业主导向更多依靠消费和服务业转变。

去年底举行的中共中央经济工作会议指出，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要求各方面积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。在裴德铭看来，2022年中国经济稳字当头、稳中求进，稳增长成为宏观政策的重心。他认为，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用，全面促进消费，持续释放消费潜力，“仍是增强中国经济增长内生动力的关键”。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

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