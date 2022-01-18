本报记者 沈小晓

温暖的阳光、无垠的沙漠、耸立的金字塔、宽阔的尼罗河，还有众多神庙和古迹……2022年新年伊始，埃及旅游和文物部在社交平台上启动冬季旅游线上推广活动，推介埃及的自然风光、文化遗产和多样化的旅游活动。旅游和文物部部长助理拉米娅·卡迈勒表示，推广活动既可以吸引更多外国游客，也鼓励埃及人选择在国内旅游度假。

旅游业是埃及经济支柱产业之一。据国际旅行与旅游业协会的报告，旅游业产值占埃及国内生产总值的13%—15%，直接或间接创造了全国12%的就业岗位。受疫情影响，2020年埃及旅游业收入为40亿美元，较2019年下降了约70%；2020年有350万外国游客到访埃及，较2019年下降了73%。

为促进旅游业复苏，埃及政府组织行业专家和从业人员历时6个月，制定了未来3年内针对目标市场的旅游宣传战略，加大了在社交平台、搜索引擎和预订平台上的宣传力度。政府还积极打造休闲与文化相结合的新旅游热点。如在赫尔格达和沙姆沙伊赫等旅游省份开设新博物馆，在吉萨金字塔旁建设新的大埃及博物馆，并举办系列大型文化活动等。

去年11月底，埃及重要的考古发掘地和旅游胜地之一——卢克索市举行盛大仪式，庆祝著名的狮身人面像大道经多年修复后完整向公众开放。狮身人面像大道将著名景点卡纳克神庙与卢克索神庙连接起来，道路两侧排列有1057座狮身人面像及狮身公羊像。这条大道有约2400年历史，全长2700米，宽约7米，此前仅部分对公众开放。埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里说，卢克索是一座“露天博物馆”，大道是其重要组成部分，它将向人们展示埃及独特多样的考古成就，同时促进旅游业发展。

埃及旅游和文物部还与通信和信息技术部签署合作协议，加强旅游业基础设施的数字化升级，包括运用数字化手段介绍旅游景点和文化遗产、创建电子签证门户网站、开发相关手机应用程序、升级酒店和商店的智能服务等。同时，埃及还积极寻求旅游业国际合作。2021年，埃及已陆续和罗马尼亚、约旦等签署旅游合作执行计划，结成旅游合作城市，共同开展旅游营销和推广。此外，埃及向投资者开放价值150亿美元的旅游项目建设，并给予税收等优惠。

一系列积极举措让埃及旅游业逐步回暖。据统计，埃及2021年上半年接待了约350万游客，旅游收入近40亿美元，与2020年全年收入几乎持平。不过，近期奥密克戎毒株扩散，又给埃及旅游业带来新影响，政府近期也收紧了入境政策。埃及旅游促进局主席优素福表示，在政府和社会多方积极努力下，2021年埃及旅游业已经复苏了40%，相信随着更多国家解除封锁和旅行禁令后，埃及旅游业有望进一步恢复。

（本报开罗1月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

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