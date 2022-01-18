朴汉真

RCEP将推动地区经贸模式全面转型升级，使地区国家成为全球经济增长的新引擎

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已在中国等10个国家正式生效，世界上人口最多、经贸规模最大、最具潜力的自由贸易区正式启航。2月1日，协定将对韩国正式生效。

RCEP涵盖不同发展阶段的经济体，既包括高收入国家，也包括中等收入国家和中低收入国家，具有极强的包容性。相信协定将推动地区经贸模式全面转型升级，使地区国家成为全球经济增长的新引擎。

当前，全球疫情形势依然复杂严峻，逆全球化暗流涌动，世界经济不稳定性不确定性突出。在此背景下，RCEP正式生效释放出成员国支持自由贸易的强烈信号，有助于提振区域及世界经济复苏的信心。

RCEP生效后，区域内货物贸易零关税产品最终将超过90%，服务贸易和投资开放水平也将显著提升。协定将大幅降低各成员国的贸易和投资成本，增强区域产业链和供应链韧性。对企业来说，协定生效后最直观的好处是关税降低带来的进口成本下降和出口机会增多。

RCEP的原产地累积规则广受欢迎。根据这一规则，成员国企业生产过程中使用的其他成员国原产材料，均可视为本地的原产材料，从而可以累积增加原产价值成分比例，使成员国间出口产品更容易达到享受关税优惠的门槛。这一规则将有力推动区域内生产成本最小化和贸易效率最优化，加强区域内产业链和供应链合作。

作为全球第二大经济体，中国在全球产业链中占据重要地位，在促进区域经济合作上发挥了重要作用。中国积极参与RCEP谈判，为推动协定生效作出重要贡献。韩中两国经贸往来密切，协定将持续优化域内整体营商环境，为两国企业带来更多商机。期待更多韩国企业抓住中国市场机遇，也期待中国继续推动区域经贸合作。

今年是韩中建交30周年。30年来，两国在经济、政治、文化等诸多领域成为重要合作伙伴。国际产业链供应链稳定对企业活动至关重要。我们需要积极鼓励业界了解RCEP详细内容，助力企业尽早享受协定实施带来的红利。作为韩国国际贸易投资促进机构，大韩贸易投资振兴公社最近免费向韩国企业发放RCEP实务指南，帮助业界能更好地了解RCEP。让我们继续在开放合作中实现共同发展。

（作者为大韩贸易投资振兴公社研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)