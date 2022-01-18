本报记者 隋 鑫

1月10日至13日，俄罗斯先后与美国、北约和欧洲安全与合作组织（欧安组织）举行一系列谈判和对话，重点就俄美战略稳定、北约东扩以及欧洲地区安全局势等议题进行讨论。俄总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，俄罗斯与美国及北约日前进行的安全保障对话不成功，因为各方在一些基本问题上存在严重分歧。他表示，俄罗斯从不缺乏推进谈判和持续对话的政治意愿，但不能为了谈判而谈判，应为寻求明确的结果而展开对话。

一段时间以来，俄罗斯和以美国为首的北约围绕乌克兰和北约东扩等问题的矛盾不断加剧。俄方寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约，并于去年12月向美方提交了包含这些内容的相关条约草案。在本次3轮对话中，俄方重申了这一要求，同时表示希望欧洲伙伴摒弃视俄为对手的危险逻辑。但从会后各方声明看，俄方诉求没有得到积极回应，俄与西方在欧洲地区安全问题上的原则性分歧和结构性矛盾仍在延续。

美国和俄罗斯10日在日内瓦举行的新一轮战略稳定对话，由俄罗斯外交部副部长里亚布科夫与美国常务副国务卿舍曼分别率团出席。对话结束后，里亚布科夫介绍情况时表示，俄方最核心的安全关切是北约在法律层面保证不再东扩、不在俄边境部署进攻性武器、北约将军力部署恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态，但俄不认为美方愿意在这些关键问题上做出令人满意的决定。舍曼在会后表示，美方在对话中“断然拒绝”了俄方提出的一系列安全提议。她指出，如果俄“进一步入侵”乌克兰，将付出沉重代价并面临严重后果。

北约—俄罗斯理事会会议12日在位于布鲁塞尔的北约总部举行，这是北约—俄罗斯理事会两年多来举行的首次会议。在约4个小时的艰难谈判中，俄罗斯继续就北约东扩、在俄周边升级军事活动等问题向北约表达关切，并重点围绕推进制定安全保障协议与北约展开磋商。俄方代表、俄外交部副部长格鲁什科会后表示，俄罗斯与北约之间目前仍缺乏积极统一的议程，北约仍把对俄罗斯的遏制摆在其政策和军事发展的首要位置。格鲁什科重申了俄方“安全不可分割”的原则立场，即不应以牺牲他国安全为代价来维护自身安全，并呼吁北约能够积极认识到俄在维护欧洲—大西洋地区和平稳定中的贡献和作用。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约在会议中就增强军事透明度、预防太空和网络空间军事风险等问题与俄罗斯进行了讨论，但北约不准备在北约扩盟问题上做出让步。

系列对话的最后一场——欧安组织常设理事会特别会议13日在维也纳举行。会议主要就欧洲安全问题和俄方提出的制定安保协议建议进行了讨论。俄方在会议上强调，欧洲安全直接取决于俄美两个核大国之间的关系，俄美如就欧洲军事安全这一关键问题达成一致将具有决定性意义。俄方认为，如果俄罗斯与美国和北约之间达成安保协议，欧安组织可能会在支持协议方面发挥积极作用。欧安组织秘书长施密德说，欧洲目前局势“很危险”，急需重启对欧洲安全问题的辩论。当务之急是通过外交找到缓解局势的途径，并开始“重建信任、透明与合作”。

在当前俄美战略稳定对话缺乏进展、乌克兰东部地区局势持续紧张的背景下，俄美欧系列会谈的举行引发高度关注。此间舆论分析认为，多重因素令俄罗斯同美西方矛盾难以得到根本改善，但会谈能顺利举行，且未来各方仍将保持接触，这已然是维护欧洲地区安全进程中的积极进展。联合国秘书长古特雷斯13日在接受媒体采访时表示，在当前形势下，俄罗斯与美国和北约举行的对话，对于缓解紧张局势和避免任何形式的冲突至关重要。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 17 版）

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