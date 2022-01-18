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王毅向“中菲马尼拉论坛”发表视频致辞

2022年01月18日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月17日电　1月17日，国务委员兼外长王毅向“中菲马尼拉论坛”发表视频致辞。

　　王毅说，中菲是一衣带水的邻居、风雨同舟的伙伴。杜特尔特总统执政以来，做出了改善对华关系的战略抉择。事实已经证明，这一抉择完全符合菲国家人民根本利益，完全符合中菲两国的共同利益，也完全符合地区和平发展的潮流。相信两国的有识之士一定会坚持这一正确方向，谱写中菲友好更多的佳话。

　　王毅表示，面向未来，中国将继续坚持睦邻、安邻、富邻的周边政策，秉持亲诚惠容的周边外交方针，加强与菲律宾的团结合作。一是携手彻底战胜疫情。二是携手加快发展振兴。三是携手妥善处理南海问题。四是携手维护地区和平稳定。

　　王毅说，2022年，中国即将进入“冬奥时刻”，还将召开中国共产党第二十次全国代表大会。菲律宾也将迎来国内重要政治议程。站在新的历史起点上，双方要牢记两国人民福祉，坚持中菲友好的正确方向，排除干扰、深化合作，共同开辟中菲关系更加美好的未来。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月18日 02 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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