新华社北京1月17日电 1月17日，习近平主席以视频方式出席2022年世界经济论坛视频会议，发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的重要演讲。会议结束之际，国务委员兼外长王毅接受中央媒体采访，介绍习近平主席与会情况，阐释习近平主席提出的重大理念主张及其重要意义和影响。

王毅表示，这是习近平主席今年出席的第一场重要多边外交活动，也是继2017年和2021年之后，中国最高领导人再次站上素有“世界经济风向标”之称的达沃斯世经论坛讲台。习近平主席的演讲高屋建瓴、掷地有声，表明中方同各国风雨同舟、携手战疫的坚定意志，受到国际社会广泛关注和积极响应。如果说2017年习主席达沃斯演讲的核心是阐明中国如何看待和推进全球化的时代潮流，去年演讲的重点是中国主张维护和践行什么样的多边主义，那么今年演讲的主题就是如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道。

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期，全球经济复苏势头不稳，老矛盾和新风险交织积累，不确定和不稳定因素显著增多。各方对促进疫后经济加快复苏、建设更美好世界有着共同期盼，但又面对诸多新的困难和挑战。

我们如何战胜这场疫情，如何建设疫后世界？面对这一时代之问，习近平主席从历史和哲学高度给出了中国答案。他深刻指出，人类正是在战胜一次次考验中成长，在克服一次次危机中发展。我们要在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。既要善于从历史长周期比较分析中进行思考，又要善于从细微处洞察事物的变化，在危机中育新机、于变局中开新局，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。习近平主席在演讲中提出了国际社会团结战胜疫情的正确方向、推动世界经济稳定复苏的治本之策、弥合发展鸿沟的现实路径、国家之间正确的相处之道，有力提振了各方战胜疫情、复苏经济的信心，回应了世界各国人民对和平发展、合作共赢的期盼。这是习近平主席在世界经济论坛的又一次历史性演讲，必将对世界未来发展产生积极而深远的影响。

一、凝聚“同舟共济”合力，为世界最终战胜疫情提供信心

王毅说，新冠病毒不断变异、传播速度加快，疫情延宕至第三个年头，给人类的生命健康安全、全球的经济社会生活都带来严重威胁，终结这场全球大流行已成为国际社会紧迫而重要的任务。与此同时，发达国家与发展中国家之间的“免疫鸿沟”还在拉大，疫苗构筑的免疫防线持续受到变异毒株冲击。更有甚者，至今仍有个别国家大搞“甩锅推责”和政治操弄，破坏国际团结抗疫大局。

面对全球抗疫的复杂形势，习近平主席指出，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。任何相互掣肘，任何无端“甩锅”，都会贻误战机、干扰大局。习近平主席呼吁各国积极开展药物研发合作，共筑多重抗疫防线，用好疫苗这个有力武器，确保疫苗公平分配，加速推进接种，弥合国际“免疫鸿沟”，加快建设人类卫生健康共同体。习近平主席强调，中国言必信、行必果，已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，将再向非洲国家提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，还将向东盟国家无偿提供1.5亿剂疫苗。

王毅表示，中国始终站在守护全人类生命健康的高度，推动构建习近平主席倡导的人类卫生健康共同体。我们不仅以实际行动打造了防控疫情的样板，而且以加强国际合作树立起团结抗疫的标杆。中国始终站在国际抗疫合作的“第一方阵”，担当疫苗公平分配的“第一梯队”，践行了习近平主席向世界做出的政策宣示，开辟了冲破疫情至暗时刻的前行之路。

二、加强宏观政策协调，为世界经济复苏注入动力

王毅说，新冠肺炎疫情给世界经济和全球治理带来严重冲击，通胀、债务、能源、供应链等危机相互交织，新的脆弱点、贫困带、动荡源不断出现。如何在疫情形势下实现经济稳定复苏，如何统筹抗疫情、稳经济、保民生等紧迫任务，是各方面临的共同课题。

一个更加公平、公正、合理的全球治理体系，是世界经济稳定复苏的有力保障。习近平主席立足当前、着眼长远，深刻剖析世界经济复苏面临的制约因素，科学把握世界发展大势和经济运行规律。他强调，尽管出现很多逆流、险滩，但经济全球化方向从未改变、也不会改变。大江奔腾向海，动力助其前行，阻力促其强大。各国要坚持真正的多边主义，坚持开放而不隔绝，融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。要以公平正义为理念引领全球治理体系改革，为科技创新营造开放、公正、非歧视的有利环境，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让世界经济活力充分迸发出来。

王毅表示，一个或几个国家的经济反弹不是真正的全球复苏。在全球化大环境中，各经济体相互依存、利益交融。当前世界经济复苏进入关键阶段，很多国家开始调整经济金融政策，如果主要经济体政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战。习近平主席有针对性地指出，推动世界经济走出危机、实现复苏，必须加强宏观政策协调。主要经济体要树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明与共享，协调好财政、货币政策的目标、力度和节奏。主要发达国家要采取负责任的经济政策，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

习近平主席的演讲站在国际道义制高点，既充分展现中国作为世界第二大经济体的责任担当，又为全球治理体系改革指出了正确方向。

三、不让一个国家掉队，为全球共同发展做出贡献

王毅表示，新冠肺炎疫情吞噬了过去10年的全球减贫成果，世界经济复苏的不平衡进一步加剧全球的不平等，发展中国家遭受重创，南北发展鸿沟持续扩大。即使在发达国家也有很多人陷入生活困境，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。

发展是各国面临的共同课题。习近平主席深入阐述中方关于重振全球发展事业的主张，指出不论遇到什么困难，都要坚持以人民为中心的发展思想，把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置。要促进现有发展合作机制协同增效，推动全球均衡发展。呼吁发达国家为发展中国家应对气候变化、实现可持续发展创造必要条件。

王毅说，去年9月，习近平主席在联合国郑重发起全球发展倡议，呼吁国际社会关注发展问题，得到广大发展中国家和联合国等国际组织的积极响应。在之后的二十国集团罗马峰会和亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上，习近平主席进一步阐释了这一倡议的核心理念和丰富内涵。在此次论坛上，习近平主席强调，全球发展倡议是向全世界开放的公共产品，旨在呼吁国际社会关注发展中国家面临的紧迫问题，对接联合国2030年可持续发展议程，推动全球共同发展。中方愿同各方携手合作，共同推动全球发展倡议落地，努力不让任何一个国家掉队。

习近平主席的演讲饱含深厚的人民情怀，彰显胸怀天下的大国担当，向全世界表明中国始终是全球发展事业的坚定实践者和贡献者。

四、指出人间正道，各国和平共处、互利共赢

王毅说，冷战已经结束30多年，历史证明冷战没有赢家，世界深受其害。但令人担忧的是，当今冷战思维再次沉渣泛起，保护主义阴魂不散，单边主义逆流横行。习近平主席在演讲中一针见血地指出，搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终只会损人害己。搞霸权霸凌，更是逆历史潮流而动。任何执意打造“小院高墙”、“平行体系”的行径，任何热衷于搞排他性“小圈子”、“小集团”、分裂世界的行径，任何泛化国家安全概念、对其他国家经济科技发展进行遏制的行径，任何煽动意识形态对立、把经济科技问题政治化、武器化的行径，都严重削弱国际社会应对共同挑战的努力。习近平主席强调，和平发展、合作共赢才是人间正道。不同国家、不同文明要在彼此尊重中共同发展、在求同存异中合作共赢。要致力于稳定国际秩序，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

习近平主席的演讲旗帜鲜明、鞭辟入里，道出绝大多数国家反对“新冷战”、反对分裂世界的共同心声，指出国家之间和睦相处的人间正道，再次表现出中国始终站在历史正确一边，站在国际公平正义一边，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

五、阐明中国发展方向，同世界共享机遇、共创未来

王毅表示，2021年我们隆重庆祝了中国共产党成立100周年，如期实现了全面建成小康社会目标，历史性地解决了绝对贫困问题，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。国际社会普遍认为中国为世界各国树立了发展典范，充分认同中国发展理念，高度期待从中国脱贫和经济发展经验中汲取治国理政的智慧。

习近平主席在演讲中介绍了中国发展的历史性成就和当前发展的良好势头，指出中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，增进了外界对中国经济前景的信心。习近平主席指出，中国将坚定不移推进高质量发展，推动人的全面发展。中国改革开放永远在路上，不论国际形势发生什么变化，都将高举改革开放的旗帜。针对外界关心的一些政策问题，习近平主席表示，中国将建设统一开放、竞争有序的市场体系，确保所有企业在法律面前地位平等，在市场面前机会平等。欢迎各种资本在华合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。区域全面经济伙伴关系协定已生效，中国将忠实履行义务，深化同协定各方经贸联系，还将继续推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定进程，进一步融入区域和全球经济，努力实现互利共赢。此外，习近平主席还阐释了中国坚定不移推进生态文明建设的理念，强调实现碳达峰碳中和是中国高质量发展的内在要求，中国将践信守诺，坚定推进。指出中国还将积极开展应对气候变化的国际合作。

王毅说，中国的发展与世界命运密切相关，世界的发展是中国的机遇，中国的高质量发展和扩大开放也将给世界经济复苏带来重大利好。习近平主席关于中国发展前景和政策导向的权威阐述必将增进各方对中国未来的理解和信心。适逢2022年北京冬奥会、冬残奥会即将开幕，习近平主席在演讲中还强调，中国有信心为世界奉献一场简约、安全、精彩的冬奥盛会，并呼吁大家携起手来，满怀信心，一起向未来，再次彰显出领袖的坚定、自信和从容。

王毅最后表示，2022年是中国人民意气风发向着第二个百年奋斗目标进军的关键之年，我们将隆重召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的头等大事。外交战线将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，高举人类命运共同体旗帜，奋力开创新时代中国特色大国外交新局面，不断为服务民族复兴、推动人类进步做出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 01 版）

(责编：袁勃、牛镛)