本报记者 高 乔

据日本《读卖新闻》近日报道，日美两国政府正在探讨建立新的高科技出口管制跨国机制，也考虑让有意愿的欧洲国家加入。

管控高新技术

据《读卖新闻》报道，美国已经对华为等多家中国企业实施了严格的出口管制，但是美国认为仅包括自国的机制存在局限性，有必要卷入他国建立新的机制。日本政府也认为，新机制是有效的，以主导地位参加该机制可以更加简单地预测机制对日本企业的影响。

近年来，美国不断在科技领域对中国企业进行打压。自特朗普政府时期开始，美国明显加大对中国高新技术产业和企业的打压力度，拜登政府也利用“实体清单”“芯片禁令”等手段不断对中国企业进行单方面制裁。2021年12月16日，美国财政部将8家中国企业列入“中国军工企业”投资黑名单，美国商务部将中国军事科学院、军事医学研究院及其旗下11家研究所等25个实体列入限制出口的名单。12月中旬，美国政府连续推出4波涉及中国企业的制裁，涵盖数十家中企或研究机构。

“日本首相岸田文雄执政后，将‘经济安保’作为政策招牌，‘核心目的之一就是配合美国打压中国，’在经贸、技术出口方面对中国进行限制。在技术管控领域，尤其是限制对华技术出口方面，美日两国有共同的利益诉求。”外交学院国际关系研究所教授周永生在接受本报采访时表示。

暴露冷战思维

据《读卖新闻》报道，为了对抗苏联等共产主义国家，西方国家1949年设立“对共产党国家出口管制统筹委员会”，即“巴黎统筹委员会”。如今，美日政府希望为少数拥有先进技术的国家再建立一个出口管制跨国机制。美日政府正在探讨的新机制可能演变为“现代版巴黎统筹委员会”。

“目前，国际社会已有一个多边出口限制框架，即《瓦瑟纳尔协定》。‘巴黎统筹委员会’在1994年解散后，它所制定的禁运物品清单后来被《瓦森纳协定》继承，延续至今。《瓦森纳协定》参与国包括美、日、俄、英等40余国，但由于各国利益诉求不同，这一协定具有一定松散性。因此，美日两国希望建立一个更加严密化、更具强制性的新体制，增加在国际科技领域的控制力。”周永生分析，“从表面看，美日此举是为了在科技领域打压中国；实质上，美日希望借此拉拢欧洲国家等发达国家，建立以美日为核心的发达国家技术封锁阵营，针对中国以及其他发展中国家。这种‘拉小圈子’制造对抗的行为，暴露了美日两国典型的冷战思维。”

影响经济繁荣

在美日企图“拉小圈子”限制高科技对华出口的同时，中国在科技创新和经济发展方面的全球贡献越来越获得认可。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第35位上升至第12位，是排名最高的中等收入经济体，也是世界上进步最快的国家之一。法国国际问题专家佩里莫尼表示，2021年，中国经济发展保持世界领先地位，并在科技创新领域给世界带来诸多惊喜，中国继续成为推动世界经济复苏和增长的重要引擎。

周永生分析，全球经济繁荣需要科技推动，科技交流是推动科技进步的重要因素。美日探讨建立高科技出口管制跨国机制，体现了明显的技术封锁倾向。这种强制性技术管控不符合市场规律，企业研发科技投入大量成本，却无法顺利转化为收益，将影响企业自身发展利益，也可能影响先进科技在国际市场的推广应用；从宏观层面考虑，美日等国若借此减少国际间技术交流，甚至禁止、隔绝一些领域的技术交流，将阻碍全球技术进步和资本流动，对全球科技创新和普及造成消极影响，阻碍全球范围内科技推动经济发展的进程。

(责编：袁勃、牛镛)