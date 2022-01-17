原标题：综合消息：提振携手战胜疫情信心 激扬共创美好世界力量——多国人士高度评价习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上的演讲

新华社北京1月17日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平17日在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的演讲。多国人士认为，习近平主席的讲话为破解时代重大课题指明方向，为合作战胜疫情提振信心，为共创后疫情时代美好世界凝聚力量。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布表示，习近平主席的演讲非常重要，对推动疫情下全球合作具有里程碑意义。通过对话与合作共同解决问题，是实现人类和平与繁荣的唯一途径。施瓦布还对习近平主席2017年1月在瑞士发表的人类命运共同体演讲深表认同，认为人类应携手并肩共同应对当前的重大挑战。他在致辞中向习近平主席和中国人民致以虎年美好祝福，并预祝即将到来的北京冬奥会圆满成功。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，习近平主席阐述了中国反对霸权霸凌、倡导合作共赢的立场，这些主张赢得各方赞同。“我们希望看到各国在医疗卫生、气候变化等重要议题上团结合作。”

克罗地亚前总理亚德兰卡·科索尔说，习近平主席的演讲指明了合作共赢、造福世界的路径，中国同世界各国进行着良好合作。在前所未有的疫情大流行背景下，各方都感受到国际合作的重要性。在经贸合作等领域，多边主义至关重要，没有合作，世界经济将面临灾难性后果。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁说，习近平主席倡导和平发展、合作共赢，中国同合作伙伴建立积极有效的互利关系，兼顾各方利益，这种合作将会越来越好。后疫情时代，人类应反对保护主义、霸权主义，倡导真正的多边主义。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，新冠疫情期间，中国率先宣布将新冠疫苗作为全球公共产品，并向发展中国家捐赠数以亿计的疫苗，帮助这些国家共同应对疫情挑战。这表明，中国正致力于推动构建人类命运共同体、推动创造更美好未来。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，面对新冠疫情，各国只有携手合作、同心协力才能战胜危机，让世界经济回到发展正轨。各国经济高度依存，各国都应摒弃零和思维，坚定捍卫多边主义，秉持互利共赢理念，通过构建开放型世界经济为全球发展注入新的动力。

尼日利亚国际关系研究所研究员埃费姆·乌比说，习近平主席的演讲体现了中国同各国共同建设美好世界、推动构建人类命运共同体的重要主张。当前世界经济发展面临诸多制约因素，经济结构脆弱的非洲国家可能受到更严重冲击，期待主要经济体发挥经济增长引擎作用，团结合作，推动世界走出疫情危机。

沙特阿拉伯智库科研与知识交流中心研究员阿卜杜拉·瓦迪伊说，习近平主席在演讲中强调加快建设人类卫生健康共同体，确保疫苗公平分配，加快推进接种速度，这些主张对于发展中国家非常重要而及时，他提出的要坚持真正的多边主义、推动构建开放型世界经济，代表了世界发展的方向和趋势。当前全球疫情不断反复，形势复杂多变，更需要各国携手抗疫、同舟共济。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，在经济全球化背景下，世界各国经济高度融合、相互依存，各国应携手合作，坚持真正的多边主义，促进世界经济复苏。中国经济发展成就有目共睹，期待中国在后疫情时代世界经济复苏进程中继续发挥重要作用。（参与记者：胡晓光、高兰、刘锴、闫洁、胡冠、陆睿、郭骏、黄泽民、李学军、张章）

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