中国铁路国际有限公司供图

人民网雅加达1月17日电 （记者张杰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，当地时间1月17日，印度尼西亚总统佐科来到雅万高铁2号隧道施工现场，视察高铁建设情况。印尼海洋统筹部部长卢胡特、交通部部长布迪、西爪哇省省长Ridwan Kamil、印尼火车公司KAI董事长Didiek Hartantyo、中印尼高铁合资公司KCIC的中印尼董事及部分中印尼两国参建企业现场负责人陪同。

在雅万高铁2号隧道施工现场，KCIC董事长德威亚纳向佐科汇报了项目总体建设情况。在听取各方汇报后，佐科表示，雅万高铁建设总体进展顺利，希望建设各方努力克服复杂地质、疫情等困难，共同努力，再接再厉，高质量推进雅万高铁建设，在今年11月G20期间向外界展示雅万高铁建设成果，体现印尼和中国两国政府的良好合作。在现场，佐科对媒体表示，虽然目前2号隧道遇到了复杂地质等困难，但整个项目将在2023年6月实现运营。

这是佐科总统在其第二个任期内第二次视察雅万高铁。此次视察的2号隧道全长1052m，为单洞双线隧道，最大埋深53.6m，地质条件十分复杂，是雅万高铁的控制性工程之一。目前，该隧道累计开挖740.8m，剩余311.2m，累计完成70.4%。

雅万高铁是中方“一带一路”倡议和印尼“海洋支点战略”的衔接，是中印尼两国务实合作的标志性项目，也是印尼的国家战略项目，连接首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速度350公里。建成通车后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大方便当地民众出行，有力促进印尼经济社会发展，对深化中印尼两国经贸合作和人文交流、促进“一带一路”合作等都具有十分重要的意义。

目前，全线土建工程完成量占土建总量的91.2%，其中路基挖方累计完成97.8%，填方累计完成85.2%。桥梁工程下部结构基本完成，全线38联连续梁中的30联全部合龙，13座隧道已贯通10座，车站站房、铺轨、站后四电工程等正稳步推进。

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