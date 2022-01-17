人民网北京1月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：14日，伊朗外长阿卜杜拉希扬用中文发推特，表示很高兴新年伊始开启就任以来首次访华之旅。他同王毅国务委员兼外长就全面合作计划等广泛议题交换意见并达成重要共识，愿两国关系在步入第二个50年之际龙腾虎跃，并预祝北京冬奥会为疫情下的世界带来虎虎生机。发言人能否介绍相关情况？

赵立坚：首先我们给阿卜杜拉希扬外长用中文发推特点赞。1月14日，王毅国务委员兼外长在江苏无锡同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈，双方共同宣布启动两国全面合作计划落实工作，一致同意加强能源、基础设施、产能、科技、医疗卫生合作，拓展农渔业、网络安全、三方合作，深化教育、电影、人才培训等人文交流，打造更多实实在在的合作成果。

王毅国务委员表示，过去一年，中伊双方在两国元首指引下，以建交50周年为契机，加强团结协作，深化政治互信，两国关系取得新成果。中方愿不断充实中伊全面战略伙伴关系内涵，开启两国关系发展下一个50年的新时期。中方将继续全力向伊方提供疫苗，助力伊方彻底战胜疫情。同时，中方坚决反对对伊朗的非法单边制裁，反对借人权等议题进行政治操弄，反对粗暴干涉伊朗等地区国家的内政。中方将坚定支持全面协议恢复履约谈判进程，继续建设性参与后续谈判，希望各方克服困难相向而行，坚持推进政治外交解决进程。

阿卜杜拉希扬高度评价伊中两国去年庆祝建交50周年并签署全面合作计划，感谢中方为伊方抗疫提供有力支持。他表示，伊方将坚定奉行一个中国政策，高度赞赏并将积极参与共建“一带一路”，坚定致力于推进伊中合作，支持中方成功举办北京冬奥会，共同反对霸凌行径和单边制裁。

新华社记者：日前，国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇接受采访时，对北京冬奥会“绿色办奥”理念给予充分肯定，认为北京冬奥会将成为“最绿色”的奥运会。发言人对此有何评论？

赵立坚：正如小萨马兰奇主席所言，本届冬奥会最大的特色之一就是“绿色环保”。北京冬奥会三大赛区26个场馆将历史性地首次实现100%绿色电能供应。这意味着每年可节约490万吨标准煤，减排1280万吨二氧化碳。可以说，中国完全实现了“绿色办奥”的理念。中国“绿色办奥”不仅是为了兑现自身“双碳”承诺，更是在向世界提供如何处理好人与自然、发展与保护关系的中国方案、中国智慧、中国贡献。

在这我也想问在座的各位记者一个问题，北京冬奥会场馆使用的“绿色电能”来自哪里呢？（现场有记者回答:来自张北）说对了，来自河北省张北。俗话说，“张北一场风，从春刮到冬”。我们建立了张北可再生能源示范项目，把张北的风转化为清洁电力，并入冀北电网，再输向北京、延庆、张家口三个赛区。这些电力不仅点亮一座座奥运场馆，也点亮北京的万家灯火。这个故事叫，“张北的风点亮北京的灯”。

北京“绿色冬奥”的魅力不止于此，还体现在中方办奥“可持续·向未来”的诚挚愿景上。这里我再举一个例子。各位记者朋友如果前往北京延庆区张山营冬奥森林公园参观，就会发现很多树木都有自己专属的二维码或者是“身份证”，扫描后就会发现，它们其实是延庆赛区建设时移植而来。我们以迁地保护作为一种生态补偿，这不仅为冬奥赛区守住了那片青山，也为“绿色办奥”理念增添又一生动注脚。

还有不到20天的时间，北京冬奥会即将拉开帷幕，绿色冬奥的美丽画卷正徐徐铺展，还有更多精彩将逐一揭晓。我和大家一样，也对本届冬奥会充满期待。

《人民日报》记者：近日，新加坡前外交官马凯硕表示，一位英国企业高管称英方在华为内部安插情报人员进行“全面检查”，确认华为没有任何威胁。但几个月后，英国迫于美国压力“投降”。截至目前，英国官方没有对此发表评论。请问中方有何评论？

赵立坚：我也注意到相关报道。和大家一样，我也想听一听英国有关方面作何解释。

我还注意到，英国媒体近期评论称，英国“封杀”华为的决定将导致英国的5G建设目标大大推迟。英不管部国务大臣、时任数字化、文化、媒体和体育大臣奥利弗·道登表示，禁用华为设备将使英国5G建设滞后2到3年。英国牛津研究院调查显示，限制华为这样的关键设备供应商进入英国5G基础设施建设市场，将导致未来10年英国相关网络部署成本提高9%到29%。英方一些人和势力出于政治私利趋附某国，泛化国家安全概念，打压中方特定企业，却让本国民众承担无缘5G高科技的苦果。这完全是损人不利己。

德国电视一台记者：德国“巴伐利亚”号护卫舰刚刚驶离太平洋，中方如何评估该军舰的行动？为何未准许其在上海停靠？

赵立坚：我们注意到了德国有关军舰到南海进行所谓巡弋。中方已经多次就此作出表态。我们希望德国的有关做法能够有利于地区和平与稳定，而不是到本地区来博取眼球。

深圳卫视记者：据报道，1月15日，汤加海域发生火山爆发，造成严重损失。中方是否向汤方提供了灾后援助？

赵立坚：中方十分关注汤加火山爆发引发的灾情，对灾害造成严重损失向汤加政府和人民表示深切同情和诚挚慰问。中国红十字会已经决定向汤方提供10万美元紧急人道主义现汇援助。中方将根据灾情和汤方需要进一步提供力所能及的帮助。我们相信汤加政府和人民一定能够早日战胜灾害，重建美好家园。

总台央广记者：据报道，14日，俄罗斯外长拉夫罗夫举行大型年度记者会，就中俄高层交往和战略协作等回答记者提问。拉夫罗夫高度评价中俄关系，称俄中建立了独一无二的全方位合作机制，这在俄与其他国家关系中都是不具备的。拉夫罗夫还表示，俄中以友好姿态同各国在联合国安理会及其下属机构开展合作，共同捍卫了国际法和国际公平正义。在伊核问题、阿富汗、中亚等诸多国际和地区问题上，俄中也立场相近。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到拉夫罗夫外长对中俄关系作出的积极表态，对此高度评价。

我们多次表示，中俄关系上不封顶，两国战略合作不设禁区。两国建立了元首年度交往、总理定期会晤、立法机构合作等高层交往机制，5个副总理级政府间合作委员会高效运行，两办主任磋商、战略安全磋商、执法安全合作机制等合作内涵持续丰富，几十个合作分委会工作不断取得新成果。正如拉夫罗夫外长所说，这种全方位合作机制的确立是“独一无二”的。

作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中俄两国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，致力于推动完善全球治理，促进国际地区热点问题政治解决，为纷繁复杂的国际形势注入了宝贵的稳定性和正能量。双方一向认为，国际上的事应由各国共同商量着办，要开放不要封闭、要合作不要对抗、要共赢不要独占，这是人心所向、大势所趋。中方愿同包括俄方在内的国际社会一道，坚定践行真正的多边主义，持续推动国际关系民主化，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出更大贡献。

彭博社记者：有报道称，来自朝鲜的一辆货运列车于周末驶抵中国丹东并于今日返回朝鲜，外交部能否证实？这是否意味着中朝正继续推进边境重新开放？

赵立坚：受疫情影响，中朝铁路货运暂停了一段时间。经过双方友好协商，丹东至新义州铁路口岸货运已经重启。双方将在确保防疫安全的基础上做好这项工作，助力中朝正常贸易往来。

路透社记者：韩国军方称，朝鲜周一发射了两枚疑似短程弹道导弹，外交部对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道以及近期朝鲜半岛形势各方面动向。半岛形势走到今天，事出有因。我们呼吁有关方着眼半岛和平稳定大局，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

法新社记者：国际社会对俄罗斯在俄乌边境陈兵并可能入侵乌克兰表示了高度担忧。鉴于中国一贯奉行不干涉内政原则，中国是否也对试图以武力改变乌克兰主权地位的行为表示关切？

赵立坚：正如你刚才所说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，我们的立场没有变化。

我们坚持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，倡导平衡、公正对待相关国家的安全关切和安全倡议，通过对话协商解决分歧。

德国电视一台记者：期待北京冬奥会的外国人现在正关注中国的疫情形势。据了解，中国日前也出现了几起聚集性病例，说明奥密克戎来势汹汹。我采访的一些德国运动员表示，他们担心能否安全地赴华出席北京冬奥会。你认为形势会如何发展？

赵立坚：首先，感谢你对中国抗击疫情的关注。我相信在座的各位记者中，大多数在中国呆的时间都比较长，也都经历了中国如何抗击此次疫情的全过程。大家可以看到，也可以比较，因为有约翰·霍普金斯大学提供的数据，我们也有很多其他数据来源。中国发生的新冠肺炎确诊病例数和美国等其他国家的病例数，不比不知道，一比吓一跳。可以说，中国已经完全取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利。当然，目前我们面临全球新一轮的疫情高峰，尤其是奥密克戎带来的“海啸”。如你所说，中国也出现了零星、个别的病例，比如天津。天津已经采取了全面、有效的措施。我们的专家已经作出评估，相信天津的疫情很快就能得到控制。大家也肯定关注到，北京海淀区也出现了一例奥密克戎阳性病例。经过目前的调查和全面的筛查，据我所掌握的情况，目前还仍是一例。大家都感到很奇怪，为什么这次奥密克戎病例只有一例，但确实这个就是事实。我完全相信，有中国共产党的领导，有中国政府和中国人民实施的全面、有效的“动态清零”的抗疫政策，本次北京冬奥会在防疫方面是完全可以让大家放心的。

所以，我也希望你们能通过自己的笔和镜头，把在中国所见报道回国内，希望你们把中国发生的情况如实地告诉你们的运动员和民众。我们经常说，北京冬奥会将是一届简约、安全、精彩的奥运盛会，我们首先要做到的就是安全。

(责编：刘洁妍、常红)