新华社北京1月17日电 中国国家统计局17日发布数据显示，按不变价格计算，2021年中国国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，实现“十四五”良好开局。海外机构和专家普遍认为，中国经济增速超出外界预期，也高于年初设定的目标，凸显其韧性与活力，进一步提振外界对中国经济增长前景的信心。

超预期增长添信心

英国智库牛津经济研究院经济学家胡东安指出，2021年中国国内生产总值增长8.1%，凸显中国经济从新冠疫情中稳步恢复的实力。

新加坡时政评论员翁德生表示，面对一系列挑战，中国经济坚韧向上，2021年增速领先全球主要经济体，成为疫情冲击下世界经济重要引擎。他表示，相信中国将保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，继续为世界经济增长作出贡献。

泰国暹罗智库主席洪风说，中国经济正保持健康势头稳步前行。面对世纪疫情，中国科学应对、严格管控，促进经济快速恢复，既稳定全球产业链供应链，也为亚太经济乃至世界经济复苏奠定基础。

俄罗斯圣彼得堡国立大学教授列克修蒂娜认为，疫情冲击下，中国经济展现出很强的抗压能力，有能力快速恢复商业活动，实现经济增长。中国始终是世界经济增长的驱动力，以高增长率引领世界经济复苏。

外贸活力贡献显著

中国海关总署最新数据显示，以人民币计价，中国2021年进出口总值比2020年增长21.4%。其中，出口和进口分别同比增长21.2%和21.5%。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，2021年中国外贸数据尤为亮眼，凸显中国经济发展的韧性和活力。作为亚太地区许多国家的最大贸易伙伴，中国经济持续稳定恢复将为地区和世界经济注入新动能。

日本经济学家金坚敏表示，中国没有依靠大规模财政扩张及宽松货币政策，不仅实现高速增长，而且妥善处理了疫情防控、维持经济社会活动、适度使用财政货币政策工具三者之间的关系。中国商品出口对稳定全球供应链、抑制全球通胀也起到了良好效果。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心领衔研究员瓦尔法洛夫斯卡娅表示，疫情期间，中国经济、外贸均保持健康增长，在需求、生产能力和供应链稳定性方面对世界经济有重要贡献。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振说，过去一年，中国内需消费和出口得到较大提振，今年内需潜力将得到进一步挖掘，预计将实现经济稳中有进。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国是世界经济复苏的火车头，在全球供应链中扮演着至关重要的角色。去年中国外贸额首次突破6万亿美元，进口增幅显著，再次显示中国开放市场、与各国分享经济繁荣成果的努力。

中国机遇备受期待

中国经济持续增长让世界看到发展机遇。在国际投资者眼中，中国经济增长前景可期。外资“用脚投票”，布局中国的脚步更进一步。中国商务部此前发布数据显示，2021年中国实际使用外资金额同比增长14.9%，再创历史新高。

欧亚集团总裁伊恩·布雷默指出，大多数西方企业高管计划未来十年拓展中国业务，“市场所在的地方，就是企业希望在的地方”。

胡东安认为，生产率较高、产业链供应链先进、国内市场规模巨大，都是中国能够持续吸引外资的“底气”。

荷兰国际集团预计，随着世界经济持续复苏，中国对外贸易增长会更强劲。全球最大投资管理公司贝莱德发布的全球投资展望报告显示，中国资本市场当前估值具有足够吸引力，将维持中国资产的长期增持观点。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新表示，中国2021年保持稳健增长，势必增强外资进入中国的信心，开放、包容、多样化的中国市场，对外资的吸引力还会进一步提升。（参与记者：高攀、黄泽民、蔡蜀亚、宋宇、黄河、卞卓丹、康逸、孙晓玲、刘锴、闫洁、陆睿、王亚光、毛鹏飞、梁慧文、沈忠浩）

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