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国际农业发展基金在京发布《2021年农村发展报告》

2022年01月17日18:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京1月17日电 （记者李琰、刘刚）由国际农业发展基金与北京大学中国农业政策研究中心共同举办的《2021年农村发展报告》线上发布会17日下午在京举行。报告深入分析了推动食物系统转型的驱动力，并就如何使食物系统在环境、社会和经济上可持续提出政策建议。

国际农业发展基金驻华代表马泰奥表示，建立一个新的食物系统需要彼此倾听，特别是倾听农村人口的声音，这是包容性和可持续性食物系统建立的关键。

国际农业发展基金战略与知识管理部助理副总裁普瑞认为，将投资和政策改革重点放在农村粮食供应链、价值链上是重中之重，这是确保所有人都能获得充足和营养的粮食的根本。

北京大学中国农业政策研究中心主任王金霞表示，此次发布的报告是响应2021年联合国食物系统峰会倡议采取的有效行动，从而为实现联合国的17个可持续发展目标作出贡献。

中国财政部国际财金合作司副司长韩斌表示，消除贫困、实现粮食安全是世界各国人民的共同愿望。改革开放40多年来、特别是中共十八大以来，中国政府将脱贫攻坚、解决好吃饭问题作为治国理政的重要任务，带领全国人民成功实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，连续7年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，稳定解决了14亿人的吃饭问题，为推进全球减贫事业、维护世界粮食安全作出重大贡献。韩斌表示，当前，新冠肺炎疫情使如期实现联合国2030年可持续发展议程面临更大挑战，中国作为负责任的发展中大国，愿与国际农业发展基金深化合作，携手应对挑战。

据介绍，农村发展报告是国际农业发展基金旗舰出版物。此次发布的报告以推动粮食系统转型、促进农村繁荣发展为主题，关注农村人口如何从粮食系统转型中受益、真正解决粮食安全问题。 

(责编：刘洁妍、常红)

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