新华社德黑兰1月17日电（国际观察）气氛好转分歧仍存 伊核谈判能否破局

新华社记者高文成 王守宝

第八轮伊朗核问题全面协议相关方谈判16日继续在奥地利首都维也纳进行。伊朗和三个欧洲国家的首席谈判代表此前已于14日暂时离开，16日举行的是制裁解除等工作组会议。

分析人士指出，首席谈判代表返回并不意味着第八轮谈判结束，工作组层面的会议仍在进行。尽管相关方面近期释放出一些积极信息，但美国和伊朗仍在不少方面存在分歧，达成协议需要双方特别是美方展现更多灵活性。

积极信息

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。最近一段时间，伊朗、欧盟、俄罗斯等方面释放出积极信号。

伊朗外长阿卜杜拉希扬日前在社交媒体上说：“维也纳的会谈正朝着正确的方向前进，伊朗的倡议使会谈在建设性气氛中重回正轨。现在该由西方国家表现出诚意和承诺以达成协议。”

伊朗伊斯兰共和国通讯社15日援引消息人士的话说：“分歧问题的数量已经减少，各代表团正忙于讨论实施任何潜在协议的方式。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利14日表示，自圣诞节以来，伊核谈判气氛有所好转。“圣诞节前，我非常悲观，但现在我相信达成协议是可能的”，“在接下来的几周内，我希望我们能够通知你们最终的结果”。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉16日在社交媒体上说，虽然会谈能否成功仍不确定，但他作为协调员“不得不赞扬各代表团对成功的承诺”。

俄罗斯外长拉夫罗夫14日在年度记者会上说：“会谈的确有进展。主要是伊朗和美国的确有意愿去理解具体的关切和如何在一揽子方案中考虑这些关切。”

关键阶段

尽管多方发出积极信息，但综合现有情况来看，谈判要达成协议仍面临不少问题。

路透社14日援引了解谈判的消息人士的话说，一系列领域的许多问题仍未解决，未完成文件的每个部分都有问题仍在考虑中。尽管谈判正朝着正确方向前进，但“没有太多时间”。

隶属伊朗最高国家安全委员会的光明通讯社16日报道，对目前谈判进程的分析表明，在不太复杂的争端问题上，进展已经加速，但仍存在更困难的分歧领域，各方必须以更大的“主动性和权威性”来谈判。

伊朗迈赫尔通讯社16日援引匿名知情人士的话报道，谈判正在讨论棘手问题，并考虑如何就已经商定的原则准备草案。这名知情人士称，关于取消制裁和核问题，许多争议已经解决，谈判代表正在越来越多地研究如何执行可能达成的协议。他指出，这一阶段谈判是“谈判中最乏味、最耗时、最困难的部分之一，但对于实现目标必不可少”。

据报道，除制裁解除和核问题外，伊朗代表团一直专注于美国下一步行动的保证和核实，以“达成一项良好和可接受的协议，从而保障伊朗的权利和利益”。

需要灵活

美国《纽约时报》日前评论，美伊都有达成协议的动机，但随着谈判进入关键阶段，任何一方“都不想显得过于急于妥协”。双方最近的一些表态似乎印证了这一说法。

美方仍在对伊方施压。美国国务卿布林肯13日说，决定美伊能否恢复履约“仅剩数周”，一旦谈判失败，美方将同盟友一道审视其他方案。

伊方则多次表示，不会迫于压力仓促让步。光明通讯社16日说，如果西方国家尤其是美国，更愿意采取明智的决策，而不是政治活动和虚张声势，那么就没有必要重复“时间限制”这个关键词和徒劳无益的媒体游戏。

一些媒体和专家指出，美伊双方如果要达成协议，就需要展现一定程度的灵活性，尤其是美国方面。

伊朗《德黑兰时报》评论说，为了推进谈判，美国可以同意解冻伊朗海外资产，作为为达成持久协议铺平道路的善意姿态，而不是提出伊朗不太可能接受的协议。

总部设在比利时布鲁塞尔的智库国际危机研究组织伊朗问题专家阿里·瓦埃兹指出，考虑到美国前总统特朗普单方面退出伊核协议的“原罪”，美国应首先采取行动，在伊朗可核实的领域解除制裁，包括针对伊朗石油出口及相关服务的制裁等。他提出，美国和欧洲国家应保证，如果伊朗兑现核问题相关承诺，至少能够在美国现任总统拜登或民主党执政期间获得协议带来的好处。对于伊朗，他建议，在美国采取相关措施的同时，伊朗应冻结其核计划，以便为核实美国解除制裁的效果留出时间和空间。

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