新华社北京1月17日电 通讯：一年来，感谢中国疫苗如铠甲般的保护——回访巴西首位新冠疫苗接种者

新华社记者田睿

“我有一种胜利的感觉……一年前许下的心愿已达成，巴西全国大部分人已获得新冠疫苗接种，其中就包括我的妈妈和外婆。”巴西首位新冠疫苗接种者、女护士莫妮卡·卡拉桑斯在圣保罗告诉新华社记者。

2021年1月17日，在巴西圣保罗市埃米利奥·里巴斯传染病研究所重症监护室工作的卡拉桑斯接种了第一剂中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福。卡拉桑斯表示，一年来，她心怀感恩，中国疫苗如铠甲般为长时间接触新冠患者的她保驾护航。

如愿以偿

卡拉桑斯回忆说，中国疫苗到来前，巴西“每天确诊病例和死亡病例数都在增加，我和同事们都很担心”。

作为一线医护人员，卡拉桑斯很清楚，在没有接种疫苗情况下，如果经常同72岁的母亲和88岁的外婆接触，很可能会给她们带来生命危险。因此，2020年圣诞节她没有与家人团聚，这令她感到遗憾却又无可奈何。

2021年1月17日，好消息传来，当天巴西国家卫生监督局宣布给予中国科兴新冠疫苗紧急使用许可。患有高血压和糖尿病的卡拉桑斯幸运地在当天成为巴西首位疫苗接种者。

2021年1月17日，巴西首名新冠疫苗接种者莫妮卡·卡拉桑斯在圣保罗大学临床医院接种中国新冠疫苗克尔来福。新华社发（拉赫尔·帕特拉索摄）

“接种第一剂中国疫苗后，我没有任何不良反应。我当时希望我的妈妈和外婆也能马上接种疫苗。这样2021年我们就能一起过圣诞节了。”卡拉桑斯在2021年年初许下的心愿得以实现，随着巴西大规模疫苗接种工作的展开，卡拉桑斯和她的母亲、外婆均在2021年完成第3剂科兴疫苗的接种。一家人不仅一起度过了2021年圣诞节，还一起相伴跨年。

据巴西《环球报》网站16日的统计数据，巴西全国已有约68%的人口完成新冠疫苗的全程接种。这使卡拉桑斯感到十分振奋，“现在疫苗接种已经初见成效。人们对我接种的科兴疫苗越来越信任，这是救命的疫苗”。

幸运日

2021年1月17日对于卡拉桑斯来说是个幸运日，这天她除了成为巴西首位疫苗接种者，还收到一位患者家属的感谢短信。

2020年12月31日，一位75岁男性重症新冠患者被送到圣保罗市一处战地医院。彼时，卡拉桑斯在政府调派下正在这家医院救治新冠患者。因为患者情况危急，战地医院无法治疗，医生们决定初步处置后将其转往设施更完善的另一家医院重症监护室。转院全程，卡拉桑斯都陪护在这位患者身边。

“那天安置妥当后，我给患者儿子打了通电话，介绍了老人的病情，告诉他这个新年老人需要独自在医院隔离对抗新冠病毒。”卡拉桑斯回忆道。

2021年1月17日，在巴西圣保罗大学临床医院，一名医务人员为接种中国新冠疫苗克尔来福做准备。新华社发（拉赫尔·帕特拉索摄）

之后好消息传来，这位老人因得到及时救治，十几天后便痊愈出院。卡拉桑斯说：“去年1月17日当我接种完第一剂疫苗后，收到了患者儿子的短信，告诉我他父亲痊愈的喜讯，并感谢我所做的一切。”

对于战斗在抗疫一线的医护工作者而言，没有什么比患者痊愈的消息和一句“感谢”更令人感到振奋和幸福。患者能够与家人重聚，卡拉桑斯颇感欣慰。

这位巴西护士在2022年1月又许下一个心愿：“2022年，我希望巴西能有更多人接种新冠疫苗，被疫情影响的生活能够早日回归正常。”（参与记者：陈昊佺、罗婧婧、陈寅、陈瑶）

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