人民网北京1月17日电 国际安全形势与中国海外利益保护研讨会日前在京举行。来自清华大学、中国现代国际关系研究院、中国人民大学、中国人民公安大学、中国政法大学和中国社会科学院等高校和科研院所的30余位专家学者参会。

此次研讨会由海外安全咨询服务机构中安华盾主办，主题为国际安全形势与中国海外利益保护，相关议题为国际形势和热点问题、中国海外利益保护力量的建设与延伸。

与会人士指出，纵观当今国际形势，全球疫情持续蔓延，百年变局加速演进，世界面临的不稳定性、不确定性日益凸显，世界加快进入动荡变革期，全球面临前所未有的挑战：一是大国关系深度调整，二是经济复苏难度加大，三是地区热点此起彼伏，四是非传统安全问题更加突出。

专业人士指出，过去的2021年，中资企业和中国公民在海外重大安全事件频发。这一系列重大突发事件都反映出在疫情持续和国际形势变化双重影响下，中国的海外利益保护面临着新形势，也预示着未来我们将面临更加复杂严峻的挑战。如何在复杂动荡的国际背景下更好维护我国不断增长的海外利益，是进入新发展阶段的中国面临的重要课题。

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