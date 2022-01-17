周琳佳 宋歌 【坦桑尼亚】艾里士

坦桑尼亚奥委会主席、奥运会银牌获得者菲尔伯特·巴依（右）。图片来源：坦桑尼亚奥委会官方Instagram账号

2022北京冬奥进入倒计时，各国运动员都在为梦想努力着。坦桑尼亚奥委会主席、奥运会银牌获得者菲尔伯特·巴依日前接受了人民网专访。谈及北京冬奥会，他向所有运动员表达了祝福，并表示：“抵制奥运，最终受影响的是辛苦备战四年的运动员们。”

菲尔伯特·巴依（右）年轻时参加比赛。受访者供图

“我为自己的成绩感到自豪”

1953年，菲尔伯特·巴依出生在坦桑尼亚阿鲁沙附近的一个小村庄，小时候他每天必须跑八英里往返学校，这培养了他极强的耐力。

上世纪70年代，巴依参加了许多大型体育赛事，并都有着不错的表现。1974年他在新西兰克赖斯特彻奇举办的英联邦运动会上创造了1500米的世界纪录，并在1975年创造了一英里跑的世界纪录。至今，他仍是英联邦运动会1500米跑纪录的保持者。

在1980年莫斯科奥运会上，巴依为坦桑尼亚赢得了第一枚奖牌。回忆起这项荣誉，他至今仍深感自豪：“1980年莫斯科奥运会上，我在3000米障碍跑比赛中获得了银牌。我对此感到非常的骄傲，因为这是坦桑尼亚参加奥运会以来获得的第一枚奖牌。”

“抵制奥运影响的是运动员们”

“抵制奥运会这样的大型国际赛事并不是第一次发生了。”巴依在采访中提到了1976年在加拿大举办的蒙特利尔奥运会因为历史原因遭到了许多非洲国家的抵制。除此之外，巴依还记得美国等国家参与抵制1980年莫斯科奥运会。

巴依作为曾经的运动员，对抵制奥运的行为不能苟同。他表示：“最终，受影响的还是那些辛苦备战四年的运动员们。”

“我参加了2008北京奥运会”

“作为坦桑尼亚奥委会的领导之一，我曾受国际奥林匹克委员会和东道主北京的邀请，参加过2008年北京奥运会。”

提到2008年北京奥运会，巴依仍记忆犹新。他回忆道，当时北京各项基础设施焕然一新，还建成了全新的奥林匹克运动场（鸟巢）。尽管坦桑尼亚未能在北京奥运会上斩获奖牌，但他仍然称赞：“每一场比赛都散发着独特的魅力！”

虽无冰雪，但热情不减

坦桑尼亚位于赤道附近，终年湿热，只有在非洲最高峰乞力马扎罗的山顶能见到覆盖的皑皑白雪。冰雪运动对于坦桑人来说，显得陌生却又极具魅力。

巴依说：“坦桑尼亚从未参加过冬季奥运会。由于坦桑尼亚炎热的气候，人们没办法参与冰雪运动，只能观看相关比赛。”他表示，不是只有参与才能体现对体育赛事的喜爱，坐在电视机前和通过网络观看的坦桑尼亚民众也对冬奥会有着极大热情。“有些粉丝甚至想去攀爬乞力马扎罗山。”

在采访的最后，巴依也为北京冬奥会送上了他诚挚的祝福：“祝愿北京、2022年冬奥组委会、中国政府和国际奥委会一切顺利！”

(责编：王禹蘅、常红)