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中泰两国举办泰国中华总商会就职典礼

2022年01月17日09:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月17日电 （记者孙广勇）1月15日，泰国中华总商会新第28届会董会就职典礼在位于曼谷的光华堂举行。泰国枢密院主席素拉育·朱拉暖，中国驻泰国大使韩志强，泰国中华总商会主席林楚钦等出席典礼。

泰国中华总商会永远荣誉主席刘锦庭致词时表示，泰国中华总商会成立以来，为泰国经济发展和社会进步作出了积极贡献。泰国中华总商会长期致力于促进泰中友好关系，推动两国经贸文化及各领域的交流合作，得到各界的支持和肯定。

随后，素拉育·朱拉暖和韩志强上台主持交接仪式。刘锦庭向泰国中华总商会新第28届会董会主席林楚钦移交印信，林楚钦蝉联泰国中华总商会新第28届会董会主席。

素拉育在致辞中表示，自新冠肺炎疫情暴发以来，泰国中华总商会积极推动泰中友好关系，促进经贸投资的交流合作，为泰中经贸合作发挥了积极的作用。他希望，泰国中总作为泰华工商界的中流砥柱，继续与海外华人、在泰华商一道，为国家经济繁荣，商贸投资等作出更多更大的贡献。

韩志强在致词中表示，泰国中华总商会具有112年的光辉历史，是泰华社会最具影响力和代表性的侨团，在华人世界享有良好声誉和重要影响。长期以来，商会团结汇聚泰国华商精英，完善服务侨胞发展的平台，为促进和谐侨社建设、助力泰国经济社会发展、推动中泰友好和务实合作作出了重要贡献。希望商会新一届会董会在林楚钦主席带领下，继续秉持立会宗旨，努力克服疫情影响，同舟共济、开拓进取，充分发挥华商作用，推动中泰经贸关系不断发展；充分发挥社会影响，促进中泰人文交流和双边友好关系；充分发挥龙头侨团作用，推进和谐侨社建设、树立侨胞良好形象，书写新时代历史华章。

林楚钦表示，泰国中华总商会将发挥好新纽带作用，促进泰华社会和谐进步，认真为各行各业会员企业服务，推动会务创新，把握疫情下的新机遇，深化泰中友好及各领域合作，为泰中两国繁荣进步作出贡献。

(责编：王禹蘅、常红)

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