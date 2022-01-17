2022年1月16日，中国政府向叙利亚紧急粮食援助交接仪式在大马士革举行。中国驻叙利亚大使冯飚与叙利亚红新月会主席哈立德共同签署了交接证书。人民网记者 薛丹摄

人民网大马士革1月16日电 （记者薛丹）当地时间1月16日，中国政府向叙利亚紧急粮食援助交接仪式在大马士革举行。至此，中方援助的三批共计4270吨大米已全部抵达。

中国驻叙利亚大使冯飚与叙利亚阿拉伯红新月会主席哈立德签署了交接证书。冯飚在致辞中表示，中国政府向叙利亚紧急援助的大米已全部抵达，这体现了两国人民的深情厚谊，希望这批粮援能为缓解叙人民苦难发挥积极作用。当前，中叙关系发展已进入新阶段，2022年，中方将继续秉承人类命运共同体理念，向叙提供更多人道援助，推动中叙友好合作取得更大发展。

哈立德向中国紧急粮援表示感谢，他表示，自叙利亚危机爆发以来，中国已向叙提供多批人道援助，叙政府和人民将铭记在心。当前由于新冠肺炎疫情和外部经济制裁影响，叙民众生活极其困难，希望中国向叙方提供更多人道援助。

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