人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本解除海啸警报 多地交通受到影响

2022年01月17日08:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京1月16日电（记者姜俏梅）日本气象厅于16日凌晨相继向奄美诸岛、吐噶喇列岛和岩手县发出海啸警报。截至当地时间16日下午4时，日本所有地区海啸警报和海啸提示都已解除，但多地交通受到影响。

　　据日本媒体报道，16日凌晨，奄美诸岛居民及游客接到海啸警报后连夜到高处避难，道路一度发生拥堵。日本大范围地区交通受到影响，日本航空公司往来奄美大岛国内航线27个航班停航，部分地区铁路和渡轮停运。截至16日下午4时，高知县、三重县和德岛县共计21艘船只沉没或倾覆。此外，15日、16日是日本高考日，海啸警报给高考考生带来影响，岩手县宫古市一考点16日考试被迫取消，多地考点因电车停运等推迟开考时间。

　　南太平洋岛国汤加一海底火山15日发生剧烈喷发。当地时间15日23时55分，日本鹿儿岛县奄美市观测到1.2米高海啸，日本气象厅随即于16日零时15分向奄美诸岛、吐噶喇列岛发出海啸警报，同时还向从北海道到冲绳太平洋沿岸一侧大范围地区发出海啸提示。16日凌晨2时26分，岩手县久慈港观测到1.1米高海啸,气象厅随后追加对岩手县发布海啸警报。这是日本自2016年11月以来首次发布海啸警报。

　　日本气象厅在16日凌晨召开的记者会上还警告说，这次海啸与地震引发的海啸不同，可能持续较长时间，呼吁上述地区居民远离海岸到高处避难，警报解除之前停留在安全地带。据总务省消息，当天日本8个县近23万人收到了避难指示。

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部