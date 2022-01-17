新华社东京1月16日电（记者姜俏梅）日本气象厅于16日凌晨相继向奄美诸岛、吐噶喇列岛和岩手县发出海啸警报。截至当地时间16日下午4时，日本所有地区海啸警报和海啸提示都已解除，但多地交通受到影响。

据日本媒体报道，16日凌晨，奄美诸岛居民及游客接到海啸警报后连夜到高处避难，道路一度发生拥堵。日本大范围地区交通受到影响，日本航空公司往来奄美大岛国内航线27个航班停航，部分地区铁路和渡轮停运。截至16日下午4时，高知县、三重县和德岛县共计21艘船只沉没或倾覆。此外，15日、16日是日本高考日，海啸警报给高考考生带来影响，岩手县宫古市一考点16日考试被迫取消，多地考点因电车停运等推迟开考时间。

南太平洋岛国汤加一海底火山15日发生剧烈喷发。当地时间15日23时55分，日本鹿儿岛县奄美市观测到1.2米高海啸，日本气象厅随即于16日零时15分向奄美诸岛、吐噶喇列岛发出海啸警报，同时还向从北海道到冲绳太平洋沿岸一侧大范围地区发出海啸提示。16日凌晨2时26分，岩手县久慈港观测到1.1米高海啸,气象厅随后追加对岩手县发布海啸警报。这是日本自2016年11月以来首次发布海啸警报。

日本气象厅在16日凌晨召开的记者会上还警告说，这次海啸与地震引发的海啸不同，可能持续较长时间，呼吁上述地区居民远离海岸到高处避难，警报解除之前停留在安全地带。据总务省消息，当天日本8个县近23万人收到了避难指示。

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