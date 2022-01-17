本报记者 孙广勇

在距泰缅边境40多公里的清道县格班丹检查站，缉毒人员正在细致地检查过往车辆。泰国北部与缅甸有500多公里的边境线，是“金三角”毒品进入泰国的主要通道。泰国禁毒委员会秘书长威猜对本报记者介绍，进入泰国的毒品90%来自“金三角”地区，从这里流入全国各地后，再分销到其他国家。

近年来，泰国毒品犯罪形势愈发严峻，当地不仅成为大量毒品的过境通道，许多毒品还流入基层社区和村庄。泰国开展了“全国合力打击毒品”行动，由军队、司法部、内政部、卫生部、教育部等8个机构共同协调，在边境地区主要由军队负责，其他地区主要由警方和禁毒委员会负责，全面加大对毒品犯罪的打击力度。

除边境地区众多的检查站外，缉毒部门在通往内地的主要道路上增设了检查站。参与部门包括军队、警察、地方政府和情报机构，形成了立体化、多层次的堵截网络。泰国禁毒委员会第五区主任盖叻说：“从边境到内地的道路上安装的监控设备越来越多，通过现代科技手段提高禁毒能力。军警还在北部、东北部设立了几百个固定和流动性检查站，全力堵截毒品进入泰国。”

威猜介绍，为了进一步从源头上解决问题，泰国禁毒委员会制定了新的政策，不仅要收缴毒品，还要打击贩卖网络，尤其是幕后黑手。他向记者展示的一份禁毒政策文件显示，毒品贩卖涉及“人员、毒品、资金”3个方面，都有不同的运作链条，禁毒也要从这3个方面着手，斩断根源，强化预防、清剿、法律、经济发展、国际合作等各个环节，全方位应对毒品问题。

经过各方努力，2021财政年度，泰国警方破获贩毒案件33万多起，抓获重要毒贩4200人，没收资产73亿泰铢（1美元约合33.5泰铢），是此前10年平均数字的5倍。

据介绍，从去年12月开始，泰国施行新的禁毒相关法律。新法律根据查实的贩毒数量和对国家造成的危害，评估毒贩必须承担的法律责任，不仅没收涉案资产，还将追究经济赔偿。“绝不让一个毒贩逍遥法外！”威猜说：“在目前还无法彻底消除毒品的现实情况下，不让毒品进入泰国、不让毒品流入社区，是切合实际的做法。要通过政府、社会的共同努力，让民众远离毒品、不受侵害。”

（本报清迈电）

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 17 版）

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