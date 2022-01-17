本报记者 毕梦瀛

席尔瓦来自巴西米纳斯吉拉斯州的一个小城，过去经常骑自行车上下班。几年前，他搬到了首都巴西利亚，当时巴西利亚街上自行车道较少，且车流密集，席尔瓦没法继续骑车上班。

为了给居民提供更加安全环保的交通环境，近年来，巴西利亚政府积极扩建自行车道，增加骑行饮水点及公共卫生间等基础设施建设，并不断完善相关法律法规。截至2021年8月，巴西利亚的自行车道超过580公里。“骑行对健康有益，对环境友好，希望更多人选择这种可持续的交通方式。”如今，席尔瓦又能每天骑行上班了。

2018年起，巴西开始实施“巴西自行车计划”，并以南部城市库里蒂巴为样本，扩建城市自行车道路网，并纳入城市公交系统建设。此外，巴西政府还发起一项“巴西自行车印章”倡议，为积极推动骑行的企业和机构颁发印章，以示表彰。据介绍，希望获得印章的机构需向政府提交评估申请，评估内容包括是否举办过鼓励员工骑行的团建活动，是否在办公场所设置了自行车存放点，是否为骑车上班的员工提供淋浴间等。政府网站会公示获得印章的机构名单和成功案例，这些机构可以在其产品和广告上用此印章进行宣传，进一步起到鼓励自行车出行的作用。

巴西地区发展部官员奥兰达表示，鼓励骑车等非机动车出行方式，已成为政府发展可持续交通的重点工作之一。“目前，政府提出了400余个针对非机动车出行的项目，投资和融资规模总计超过58亿雷亚尔（1美元约合5.53雷亚尔）。”

如今，自行车出行正逐渐成为巴西民众的“新时尚”，一些专门为自行车爱好者提供的个性化服务也大受欢迎。在巴西城市街头，经常能看到“自行车咖啡馆”。这类咖啡馆主要面向骑行群体，店外设有自行车存放处，并提供打气、补胎等服务，店内还专门设立柜台销售自行车相关用品等。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 17 版）

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