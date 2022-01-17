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外交部发言人就汤加火山爆发答记者问

中方愿应汤方要求提供力所能及的支持和援助

2022年01月17日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月16日电　外交部发言人汪文斌16日就汤加火山爆发答记者问时表示，中方十分关注汤加火山爆发并引发海啸、火山灰等灾害，愿应汤方要求提供力所能及的支持和援助。

　　有记者问：1月15日，汤加海域火山持续爆发并引发海啸，对汤造成灾害性影响。请问中方对此有何评论？有无中国人伤亡？

　　汪文斌说，中方十分关注汤加火山爆发并引发海啸、火山灰等灾害。中国驻汤加使馆第一时间启动应急预案，多方了解中国公民受灾情况，目前未接到中国公民伤亡的报告。

　　“中国和汤加是全面战略伙伴。中方向汤加政府和人民表示深切的同情和诚挚的慰问，愿应汤方要求提供力所能及的支持和援助。”汪文斌说。

　　新华社联合国1月15日电　（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯15日通过发言人发表声明，对南太平洋岛国汤加一座海底火山强烈喷发并引发海啸深表关切。他表示，联合国愿意随时提供支持。

　　声明说，联合国驻太平洋各办事处正在“密切监测”这一灾情，随时待命为灾区提供必要支持。

　　据联合国网站15日报道，古特雷斯还对澳大利亚、新西兰、日本和美国等环太平洋国家发出的海啸警报表示关注。

　　据汤加地质局消息，位于汤加首都努库阿洛法以北约65公里处的洪阿哈阿帕伊岛14日开始火山喷发，大量火山灰、气体与水蒸气形成巨大云团。另据当地媒体报道，洪阿哈阿帕伊岛海底火山15日发生第二次剧烈喷发，火山灰柱直径约5千米、高20千米，笼罩在火山上空。截至15日夜间，火山灰还在不停落下，当地通信网络受到干扰。

　　联合国说，由于汤加通信网络受到严重干扰，目前还没收到关于人员伤亡或损害范围的报告。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月17日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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