本报记者 张朋辉 张光政 马 菲 曹师韵

联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前发布土地及水资源状况报告指出，在多种因素影响下，全球土地资源等面临前所未有的压力，国际社会需要高度重视这一容易被忽略的公共政策领域。专家强调，对土地资源的可持续利用事关全人类福祉。完善土地资源治理，对于保障食品安全、减少贫困人口、实现经济社会高质量发展具有重要意义。

土地生产能力退化

粮农组织的报告显示，目前全球用于作物和畜牧生产的农业用地约47.5亿公顷，其中耕地面积超过15亿公顷。耕地仅占全球各类土地的13%，但已退化的耕地却占到所有退化土地的29%。2000年至2017年间，农业用地面积总体变化幅度较小，随着人口的增长，人均农地面积减少了20%，2017年约为0.19公顷/人。

报告还指出，人类在农业领域对土地及水资源的利用尚未达到峰值，但证据表明，农业生产率增速正在放慢，生产能力正在快速耗竭，对环境的破坏也在加快。当前，全球仅38%的灌溉土地处于稳定状态，北非、南亚、中东及西亚超过60%的灌溉土地已经退化。另外，全球盐渍土壤面积逾8.33亿公顷，土壤盐碱化致使每年有高达150万公顷作物耕地无法用于生产，有2000万至4600万公顷土地生产率下滑。

农作方法不可持续、过度开发自然资源、气候变化影响等，让土壤承受的压力越来越大。粮农组织总干事屈冬玉强调，未来的粮食安全在很大程度上取决于对土地、土壤及水资源的保护，要努力将创新性技术及制度性解决方案因地制宜地相互结合，打造更好的土地及水资源治理体系。采用更环保、更具气候智能性的生产方式，有助于扭转土地及水资源恶化的趋势，推动包容性增长。这符合联合国粮农组织战略框架确立的目标，即“更好生产、更好营养、更好环境、更好生活”。

综合施策保护土地

面对土地退化、土壤污染等问题，不少经济体正出台相关政策举措进行综合治理，努力实现对土地资源的可持续利用。

欧盟去年底通过新的共同农业政策，其中包括鼓励各国实施可持续的土壤治理，积极发展有机农场和林业，增加相关投资，实现土地健康和土壤生物多样性保护。欧盟还公布了《2030年土壤战略》，提出力争在2023年推动自然土壤恢复立法，从法律层面加强对土壤的保护、恢复及可持续利用。

比利时是欧洲较早针对土壤污染和治理进行专门立法的国家。在比利时法兰德斯大区，政府于1995年和2006年分别制定了《土壤治理法》和《土壤修复与保护法》。法兰德斯将全区土地划分为风险土地、无风险土地、公寓土地等类型，并颁发相应的“土地证书”。如果土地地块划定为“风险土地”，政府将进行土壤检测、修复，并调查认定污染主体责任。

韩国政府推出了全国土壤监测网络，环境部每年发布土壤污染调查报告，每10年制定一次土壤保全整体计划，确定土壤污染及修复情况，并调整未来土壤修复方向。政府还设立土壤污染投诉热线，发现土壤污染情况可随时上报，有关方面将及时跟进调查。

俄罗斯除了颁布实施相关土地治理政策外，还非常重视对土壤问题的学术研究，通过基金会、国家科研项目补贴等方式加大对相关课题的资助力度。多库恰耶夫土壤研究所重点研发了农业土地数字化管理平台，推动土地资源向高质量方向发展。莫斯科大学土壤学系重点关注土壤的可持续利用，侧重研究土壤功能及其治理。

中国严格实施保护耕地的基本国策，通过制定完善环境保护法、土壤污染防治法、固体废物污染环境防治法等，加强土地资源管理和合理规划利用，着力提升土壤质量和活力。据统计，中国受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均超过90%，累计实施休耕轮作超过1亿亩次，推广保护性耕作超过7000万亩，耕地质量5年提升0.35个等级。去年印发的《国家黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》明确提出，“十四五”期间将完成1亿亩黑土地保护利用任务。科学的顶层设计与高效的行动方案相结合，中国在保护土壤方面迈出坚实步伐。

持续推动各方合作

土地退化是全球性问题，各方切实参与、合力应对这一挑战至关重要。

粮农组织的报告指出，要形成可持续的土地管理模式，需要在4个重点领域同时发力，主要包括：采纳更具包容性和灵活性的土地治理模式，保证所有部门施行协调一致的法律、政策和制度安排，尤其应避免制度层面的条块分割，以及土地治理权力不明及分散问题；全面实施综合性解决方案，通过数据和规划等了解土地资源现状并制定一揽子可行方案；全面支持并积极应用创新的技术和管理手段，移动技术、遥感服务、云计算等先进技术将有助于提升治理效率和质量；加大对健康且具有环境可持续性的土地及土壤资源的投资等。

在去年4月召开的全球土壤生物多样性研讨会上，欧盟环境、海洋和渔业委员辛克维丘斯认为，保护土壤并使其恢复健康是一件复杂的事情，需要在经济发展过程中进行深刻变革，采用新的技术方法和治理结构，发动经济和社会主体广泛参与，并持续加强国际合作。

“投资土地修护，就是投资强劲、有韧性并能抵御气候变化和干旱的经济。”《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥指出，加强土地恢复和保护，努力用有益的经验不断完善土地管理，可以恢复土壤质量、改善土壤持水能力、提高农作物产量，从而减少温室气体排放和生物多样性损失，并从整体上增加农民收入。

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)