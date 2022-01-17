齐前进

克罗地亚地处欧洲东南部，面积只有5.66万平方公里，人口仅408万，却是一个体育大国。克罗地亚足球队勇夺2018年世界杯亚军，在全球掀起“格子旋风”，篮球、手球和水球等运动也是其传统强项，还有一批网球运动员拿到大满贯冠军。

我到任克罗地亚后，深感克罗地亚社会为体育运动发展提供了有力支持。以足球为例，克罗地亚重视早发现和早培养少年球员，制定不同年龄段的不同训练方案，足球协会提供技术支持。克罗地亚还拥有高水平的教练队伍，以及来自社会各界的经济资助。克罗地亚朋友强调，最重要的是克罗地亚人有强烈的民族自豪感，希望通过赢得国际体育赛事来展示国家的活力与荣耀。

体育合作是中克合作的重要领域。两国各有所长，互学互鉴，成果丰硕。2019年两国体育部门签署合作谅解备忘录，为双方交流合作打下坚实基础。近年来，百余名北京体育大学学生和运动员到萨格勒布大学体育学院学习、训练，北京体育大学还开设了克罗地亚语专业。新冠肺炎疫情发生前，每年有几十万中国游客到访克罗地亚，不少人在当地体验网球、骑行、滑雪等特色体育旅游项目。

体育合作成就了中克友谊佳话。2007年，来自克罗地亚的雷纳德成为江苏男子手球队的“洋教练”，带队勇夺全运会“四连冠”，在中国圈粉无数，被亲切地称为“老雷”。雷纳德从来不觉得自己是外国人，他说：“我是这个友爱大家庭中的一员。”通过雷纳德的牵线搭桥，江苏手球队多次赴克罗地亚比赛交流，数名队员还加入了克罗地亚当地俱乐部。在他的积极推动下，苏州40多所学校开设手球特色课程。这些事例生动诠释了体育无国界的特殊魅力。

乒乓球、太极拳等运动在克罗地亚刮起“中国风”。10余家太极拳俱乐部在当地落地生根。在奥西耶克的公园里、在皮罗瓦茨的海滩上，经常能看到年龄不同、着装各异的太极拳爱好者凝神静气，演绎着来自古老东方的一招一式。当地媒体报道说，这里的人们发现，中国的太极拳是世界上最有价值的运动。体育拉近了民心，两国太极拳爱好者以武会友，共话友谊。

克罗地亚始终坚定支持中国举办北京冬奥会。2015年6月，在中国申办2022年冬奥会的关键时刻，一些西方媒体刊发不实报道。退休不久的克罗地亚前驻华大使司马安专程前往中国，以资深“雪友”的身份广泛接受媒体采访，以亲身经历击碎谣言。不久前，克罗地亚奥委会主席、残奥委会主席、体育部高官等都积极发声坚定支持北京冬奥会。近日，我和克罗地亚体育界人士举行视频会议，他们非常期待北京冬奥会，表示将派出最好的冰雪运动员参赛。克罗地亚奥委会主席马泰沙表示，中国成功举办了2008年北京奥运会，相信这次也一定会给世界呈现一届成功、安全、精彩的奥运盛会。

北京冬奥会即将拉开大幕。各国运动员正全力备战，为梦想拼搏。我相信，体育将让中国与各国人民的心越来越近，国际体育友谊之路也将越走越宽。

（作者为中国驻克罗地亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)