中国经济发展前景光明，中国市场充满机遇，中国必将为世界经济复苏发展作出更大贡献

2021年，中国进出口总值6.05万亿美元，首次突破6万亿美元；实际使用外资金额11493.6亿元人民币，引资规模再创历史新高……近日发布的一系列经贸数据，向世界展示了中国经济发展的亮眼“成绩单”：构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。这些成绩表明，中国经济长期向好的基本面不会改变，将持续为世界经济复苏注入信心与动力。

透过中国外贸数据，可以清晰看到中国经济的强大韧性与活力。2021年，中国外贸连续跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，贸易方式进一步优化，民营企业进出口更加活跃，机电产品出口、进口均保持良好增势；中国高技术产业实际使用外资同比增长17.1%，服务业实际使用外资同比增长16.7%。可以说，中国外贸与吸收外资均实现了量与质的稳步提升。在世纪疫情冲击、百年变局加速演进、外部环境更趋复杂严峻和不确定的背景下，中国经济稳定运行态势在延续，产业发展基础不断夯实，经济发展动力活力增强。多个国际经济组织预测，中国经济2021年同比增长高于其他主要经济体预期增速。

中国经济发展保持全球领先地位，与疫情防控保持全球领先地位密不可分。面对病毒频繁变异，中国坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，持续提升全民疫苗接种率，为有效统筹疫情防控和经济社会发展打下坚实基础。中国不仅实现了本国经济的稳定运行，还携手贸易伙伴，共同维护了全球产业链供应链的稳定，为全球疫情防控、世界经济复苏提供了有力支撑。中国对世界经济增长的稳定器和动力源作用更加明显，充分证明中国坚持有效统筹疫情防控和经济社会发展、实施稳健的宏观经济政策，有利于世界经济复苏发展，是真正的负责任之举。

中国对外资的“磁吸力”与日俱增，展现出超大市场规模的巨大机遇。中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，消费市场规模和成长潜力无可比拟，加之产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富等综合优势突出以及不断优化的营商环境，对外资的吸引力将越来越大。毕马威会计师事务所日前发布的报告指出，2022年中国吸引外国直接投资仍将维持高位。汇丰银行的调查显示，97%的受访企业计划继续扩大在华投资。不少美企高管近期也表示，未来10年会继续扩大在华投资。外国企业投资信心坚定，对中国经济发展投下信任票。

中国坚持开放合作，推动构建开放型世界经济，让世界更多分享了中国经济增长、消费繁荣带来的红利。2021年，中国综合保税区进出口增长24.3%，自贸试验区进出口增长26.4%，海南自由贸易港进出口增长57.7%，开放平台的作用更强；中国对“一带一路”沿线国家进出口11.6万亿元人民币，增长23.6%，较同期中国外贸整体增速高出2.2个百分点，贸易畅通充分彰显高质量共建“一带一路”对世界经济发展的拉动作用。“中国坚定维护多边主义和经济全球化，彰显了负责任大国的担当”“中国扩大开放让中国受益，也让其他国家从中受益”……国际社会积极评价中国与各国共享机遇、共谋发展的大国担当。

疫情仍在全球蔓延，中国经济发展仍面临不少压力。前进路上，无论国际风云如何变幻，我们都将坚定不移做好自己的事情，努力推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。展望未来，中国经济发展前景光明，中国市场充满机遇，中国必将为世界经济复苏发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)