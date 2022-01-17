本报记者 林子涵

日前，在山东港口烟台港，岸桥为中非班轮“胜利优雅”轮装载货物。二〇二一年十二月，该港中非班轮对非物资年发运量首次突破百万吨大关。

唐 克摄(人民视觉)

开年头一月，中国外交的日程表充实满当：1月4日至7日，中国国务委员兼外长王毅开启非洲之行，对厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗进行访问，延续了中国32年来新年首访非洲的传统；此后，王毅访问马尔代夫和斯里兰卡两国；1月10日至14日，沙特、巴林、科威特、阿曼4个海湾阿拉伯国家外长及海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长来访中国；1月12日，土耳其外长访问中国；1月13日，法国总统外事顾问访华并举行第二十二次中法战略对话；1月14日伊朗外长访问中国……

疫情挑战下，中国对老友如约而至，对来客开门相迎，赢得国际舆论广泛关注和点赞。外媒普遍表示，通过新年的头几场主客场外交，中国展现了和平友好、互利合作、积极参与国际和地区事务的负责任态度；中国外交提出的理念与方案日益产生强大吸引力。

开年外交动向引关注

“在32年时间里，中国的历任外交部长毫无例外地保证了他们的年初首访是前往非洲。”“肯尼亚24小时新闻”网站报道称，遵从这一历史悠久的传统，中国国务委员兼外交部长王毅于新年之初展开了对厄立特里亚、肯尼亚和科摩罗的访问。

法国国际广播电台称，近期，非洲之角安全局势的恶化使北京感到担忧。中国外长今年首访选择该地区，显示了中国领导人对这一地区稳定的关切。中国在这一地区拥有巨大的利益，包括从肯尼亚蒙巴萨至乌干达马拉巴的东非铁路、高速公路、发电厂等大型基础设施项目。

海湾国家近期“组团”访华也令多方瞩目。这是海湾阿拉伯国家合作委员会首次组织成员国外长集体出访。其中，沙特、科威特两国还是欧佩克核心成员国。

法新社称，盛产石油的海湾国家的官员1月10日开启为期5天的访华行程，他们与北京讨论加强能源合作等事宜。报道认为，近年来，中国一直寻求加强与海湾国家的关系，此次访问会推动中国与海合会自由贸易协定谈判取得突破。

半岛电视台称，中国和海合会于2004年决定启动中海自贸协定谈判，双方在2021年3月曾讨论恢复谈判的可能性。此次海湾四国集体访华，或将寻求与中方加强能源合作。

能源话题之外，路透社还关注到海湾四国访华期间的其他议题。“中国与沙特在会后的声明中表示，中方将同沙方拓展新能源、电子商务、执法安全、中文教学、联合考古等领域合作。”路透社称。

中国主张获多方回响

中方在非洲访问期间提出的一项驳斥和一项构想，获得非洲国家和国际舆论的广泛支持。

法新社关注到，王毅在肯尼亚访问期间驳斥了“债务陷阱”论，强调中非合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持帮助；“债务陷阱”论是那些不希望看到非洲加快发展的势力制造出来的“话语陷阱”。

在中国开年访问的首站厄立特里亚，厄总统伊萨亚斯驳斥了所谓中国“债务陷阱”论，强调中国从未干涉别国内政，是非洲不可或缺的真正发展伙伴，并期待中国在非洲和平、发展的进程中发挥更大作用。

针对非洲之角安全局势，中国还提出了“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家摆脱大国地缘争夺的干扰，把命运掌握在自己手中。路透社称，在该构想下，中国将任命外交部非洲之角事务特使，以克服安全挑战。

AllAfrica新闻网称，中国提出的解决非洲之角冲突的建议受到非洲国家欢迎，有助于最终解决冲突。作为邻国，肯尼亚一直斡旋埃塞俄比亚国内的武装冲突，但收效甚微。中国的倡议有利于弥合各方分歧，避免矛盾进一步激化。

肯尼亚总统肯雅塔表示，这一构想符合非洲之角各国的紧迫需求，肯方完全赞同并愿为此发挥作用。

“中国计划派遣和平特使前往饱受冲突蹂躏的非洲之角，这显示中国有意在这一热点地区扮演更重要的角色。”路透社称，中国向来较关注非洲的经济发展和贸易，而不是政治和外交议题，“从来不是中国想做什么，而是非洲想做什么”。

《外交学者》网站刊文称，中国一直在采取具体措施帮助非洲国家实现和平，但中国的努力是低调而且往往是间接的，因此常被忽视。除了传统安全合作形式之外，中国还在提供“非传统的合作，比如能力建设项目和人力资源开发投资”。中国强调“以非洲方式”解决冲突、反对“外部势力”干涉。因此，“不管中国何时任命特使，我们都可以期待这位外交官会尝试推动非洲之角现有的和平努力”。

开放合作引八方来客

面对当前世界出现单边主义、保护主义、霸权主义逆流，中国外交顺应历史大势，坚持开放合作，互利共赢，赢得国际社会点赞。

“肯尼亚24小时新闻”网站称，非洲之行展现了中国外交软实力与硬实力相结合的“巧实力”。其中，中非合作论坛和“一带一路”倡议是中国外交巧实力的重要支柱。“巧实力”外交风格下，中国以发展促和平，凸显发展是让约13亿非洲人摆脱贫困的最有效途径。中国正在把重心转向贸易和工业化，以使非洲基础设施能够自我造血并促进经济发展。与此同时，中国还不断深化人道主义、维和行动和卫生外交。中国已承诺再向非洲提供10亿剂疫苗以抗击新冠肺炎疫情，包括再向肯尼亚提供1000万剂疫苗。多年来，中国还一直在科摩罗开展消除疟疾项目。

据美国之音电台网站报道，民调组织“非洲晴雨表”在2019年至2020年对34个非洲国家进行的一项调查发现，63%的非洲人认为中国对非洲大陆产生了积极的外部影响。非洲人对中国的看法大多是正面的。有受访的肯尼亚人表示，是中国带来了肯尼亚基础设施项目快速建设的发展变化，“中国人在肯尼亚的存在绝对是一个积极因素”。

1月12日，海湾阿拉伯国家合作委员会秘书处在与中方发布的联合声明中表示，高度赞赏中方在国际和地区事务中的重要影响和积极作用。中海双方一致同意尽快完成中海自由贸易协定谈判，建立中海自由贸易区、提升贸易自由化、便利化水平，统筹推进双方经贸利益。

中国务实合作的态度获得广泛认可，也为中国进一步吸引了八方来客。

据法新社报道，1月5日，中国和摩洛哥刚刚签署了《中华人民共和国政府与摩洛哥王国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，确定了摩洛哥在中国“一带一路”倡议中的伙伴关系。根据该协议，北京承诺鼓励中国企业在摩洛哥投资。摩洛哥将在工业和能源部门建立合资企业，并为研究和技术合作方面创造便利条件。

阿根廷《第十二页报》网站报道称，今年2月初，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯的新年首访将定在中国。此访的目的是出席冬奥会以及庆祝阿根廷与中国建交50周年，预计阿根廷方面还将利用这次访问的机会签署加入“一带一路”倡议相关文件。此外，预计双方还将宣布与科学和技术等领域相关的投资计划。

阿根廷《民族报》网站称，1月7日，拉美和加勒比国家共同体（拉共体）表示支持由阿根廷担任拉共体轮值主席国。阿根廷在担任轮值主席国期间将着手推动落实《中国与拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》。通过该计划，未来3年拉共体将与中国加强互利合作，推动政府、企业和研究机构在数字基建、通信设备、5G、大数据、云计算、人工智能等领域展开合作。

(责编：袁勃、牛镛)