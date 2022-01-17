古巴人的伦巴舞步独具特色。

古巴驻华大使馆供图

古巴首都哈瓦那的国会大厦与彩色房屋。

古巴驻华大使馆供图

古巴位于加勒比海西北部墨西哥湾入口，由古巴主岛、青年岛等1600多个岛屿组成。扼守巴拿马运河与美国东岸之间的海路要道，古巴有“墨西哥湾的钥匙”之称。

受益于得天独厚的地理位置和气候条件，古巴盛产蔗糖、稻谷、烟草、咖啡等农作物，其中蔗糖生产在古巴占据重要地位。作为世界主要产糖国，古巴素有“世界糖罐”美誉。随着上世纪末世界大环境的改变，古巴也逐渐改革自身经济发展模式以顺应时代发展趋势，从较为单一的制糖业经济逐渐转向冶金、制药、制衣等多行业发展的经济模式。

旅游业是古巴重要的收入来源。明媚的阳光、清澈的海水、细腻的白沙滩等自然风光，使这个享有“加勒比明珠”美誉的岛国成为旅游和疗养胜地。首都哈瓦那是打卡古巴的首选。哈瓦那始建于1519年，17世纪成为加勒比海的主要造船中心之一。如今，虽然哈瓦那已发展为一个人口不断扩张的大都市，但其旧城中心仍保留着引人入胜的巴洛克式和新古典风格混合的建筑物，所有的民房都有拱廊、阳台、铸铁的大门和内院。在很多艺术家心中，哈瓦那是建筑艺术的宝库。早在上世纪80年代，哈瓦那旧城就被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

古巴美景不可辜负，古巴美食也不容错过。古巴海域辽阔、海产丰富，新鲜又便宜的古巴龙虾定能让食客大呼过瘾。烤熟的龙虾外表金黄，淋上一些柠檬汁或酱汁蘸水，一口下去是令人无法忘记的鲜美。古巴人喜甜，各类甜品数不胜数，库苏维甜糕、巴拉拉维亚甜食、涂蜂蜜的小三角面包……每一款都是无法抵挡的“甜蜜诱惑”。而要说起最具古巴特色的美食，非“阿西亚科”莫属。这是一道由芋头、山药、香蕉、南瓜、玉米及各种肉类加入香料煮出来的炖菜，经过长时间烹煮的薯类变得黏稠，混合肉类的鲜香，层次丰富的口感让味蕾尽享美妙滋味。

古巴还有更多惊喜等待游客发现，或是在夜晚的街头随着伦巴曲子起舞，或是在海风吹拂下读一读《老人与海》，或是坐上一辆老爷车兜风……

（海外网 陆宁远整理）

(责编：袁勃、牛镛)