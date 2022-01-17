海外网 吴正丹

“您属什么？”

“我属马。”

这是“我在中国当大使”栏目组与古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉在采访中的一个有趣插曲。佩雷拉大使前脚还在用西班牙语回忆中古关系发展的历史场景，后脚谈起中国春节时便立刻无缝转换为中文，字正腔圆、对答如流。

从这口地道的中文就可见佩雷拉大使与中国缘分匪浅。他的外交官生涯与中国紧密相连，1991年到北京语言大学进修学习中文，后又转入北京大学学习国际政治，并数度常驻北京工作，其中两次出任古巴驻华大使。深谙中国文化的佩雷拉大使，十分了解春节在中国文化中的分量，对十二生肖如数家珍。他说：“春节意味着团圆和欢乐，古巴人和中国人都喜欢热闹，我很喜欢中国人热热闹闹过年的氛围。”

爱上中国年的不仅有佩雷拉大使，近期接受栏目组采访的所有驻华大使都表达了对中国春节文化的浓厚兴趣。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克早已计划好在春节时将巴基斯坦驻华大使馆装扮一新。“使馆和官邸都会张灯结彩。”哈克大使说，“我还想去北京的大街小巷逛一逛，相信会看到喜气洋洋的灯海。”

今年春节与北京冬奥会喜相逢，斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳已将春节观看冬奥会比赛排上日程。他说：“我是个体育迷，看过无数奥运会赛事。我对2008年北京奥运会记忆犹新，十分期待观看北京冬奥会跳台滑雪的比赛。”

“新年快乐！”吉布提驻华大使阿卜杜拉·米吉勒给中国朋友们送上最真挚的祝福。米吉勒大使对虎年的寓意也有一番见解：“虎象征着力量与活力。我要借此机会祝愿中国在虎年繁荣发展，人民更加幸福！”

(责编：袁勃、牛镛)