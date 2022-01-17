卡洛斯·米格尔·佩雷拉

1960年9月，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗在一次群众集会上宣布古巴愿同新中国建交，现场齐声应和、一片欢呼。古中建交的第一步以及后来古中关系发展的每一步，都诠释了古中关系为何是发展中国家团结合作的典范。

刚刚过去的2021年，对古巴和中国都是非常特殊的一年。这一年，我们共同庆祝了中国共产党成立100周年，古巴共产党召开了第八次全国代表大会。对古巴人而言，这是加强两党关系的有利时机。古中两党关系是两国关系的支柱，标志着古中关系的特殊性。

在困难时期相互扶持，一向是古中两国的坚定原则。从新冠肺炎疫情初期起，特别是在疫情高峰期古巴人民格外艰难的时刻，中国向古巴提供了帮助，古巴人民将永远对此深怀感激。

2021年8月，古中两国领导人在通话时再次肯定两国关系发展，并为深化两国合作指明了方向，有效落实两国领导人达成的共识是我们的职责和承诺。

基于古中经济的广泛互补性，两国合作在经贸领域仍有巨大潜力。这体现了古中两国关系的战略性及多面性，两国政府和企业具有将双边经贸合作提升到全新水平的共同利益。2021年底，《中华人民共和国政府与古巴共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》签署，这将助力古巴发展基础设施、新能源、通信等重要项目。

古方愿同中方深化多边协作，共同反对霸权主义、强权政治，反对将疫情政治化、污名化。古方坚定奉行一个中国原则，反对干涉中国内政，将继续坚定支持中方在核心利益问题上的立场。古方感谢中方长期以来对古巴正义事业的坚定支持。2021年，当美国政府煽动反古势力企图破坏古巴政治社会稳定时，中方坚定支持古方维护国家主权、反对强权干涉的正义斗争，并敦促美方立即全面取消对古巴的封锁。

正如古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在2021年7月6日举行的中国共产党与世界政党领导人峰会上所言：“基于各自国情建设社会主义的决心、政治互信、可持续发展的共同愿景和对人民福祉的关切，将古巴和中国紧密团结在一起。”

我们愿在古中两国最高领导人达成的共识基础上，继续努力推动古中关系不断向更高水平发展。

（作者为古巴驻华大使）

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