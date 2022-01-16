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坚决反对美西方反华势力污蔑新疆——在土新疆籍侨胞留学生代表驳斥涉疆谎言

2022年01月16日17:51 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐1月16日电（记者孙哲）在15日举行的中国新疆—土耳其新疆籍侨胞和留学生代表视频交流会上，多名新疆籍侨胞和留学生代表与国内亲属交流互动。他们表示，身居海外祖国就是坚实后盾，坚决反对美西方反华势力针对新疆的造谣污蔑。

土耳其中国青年协会会员、阿纳多卢大学学生卡穆燃·艾克热木江在视频交流会上表示：“总有人问我新疆的情况，我都会直接给他们展示家乡新疆的照片，他们看后都很惊讶新疆发展如此之快，我坚决反对任何针对新疆的造谣污蔑。”

土耳其中国青年协会会员、伊斯坦布尔大学学生阿尔帕特·阿地力江介绍，新冠肺炎疫情发生以来，中国驻土耳其使领馆为当地留学生提供了周到服务，“从分发口罩、药品到接种疫苗，使领馆的工作人员一直在帮助我们，感谢他们的辛勤付出。”

土中华人华侨友好协商会成员贺冉·热合提说：“当我在国外听到一些西方媒体编造的谎言时，我觉得我们的祖国真的变强大了，以至于美西方反华势力只能通过这种诽谤来误导普通民众，企图达到遏制中国发展壮大的目的。”

土中青年创业总会成员卡米力江·肉孜常年在土耳其从事进出口贸易工作。他在视频交流会上表示，2021年他同其他协会成员一道在当地举办主题图片展，展示中国近年来取得的伟大成就。

“看到我们国家的发展变化，到场嘉宾都赞不绝口。”卡米力江·肉孜说，“这些年我不管遇到什么困难，心里都很踏实，因为祖国永远是我们的坚实后盾。”

(责编：王静、白宇)

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