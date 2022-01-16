人民网华盛顿1月15日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统显示，截至美国东部时间1月15日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊病例65342285，死亡849971例。过去24小时，美国新增确诊病例670352，新增死亡1159例。

据《纽约时报》报道，美国白宫高级官员14日表示，从19日开始，美国人可以在指定网站向联邦政府申请免费的新冠病毒快速检测盒。但这些检测盒需要7至12天才能邮寄送达。报道称，由于订单延迟及运输滞后，民众可能最早要到1月底才能收到免费检测盒，而那时美国的部分地区可能已经过了病例激增高峰期。

美国西北大学教授史蒂文·思拉舍在英国《卫报》网站刊文说，拜登政府在面对新冠考验时“失败了”，“白宫声称要遵循科学，但其一次又一次错过限制感染的机会，结果是灾难性的。”他表示，“当病毒在社区大规模传播时，全美的民主党人采取仅接种疫苗的策略。而新冠疫苗最好与其他防疫措施配合使用，例如通风、戴口罩、隔离以及必要时进行封城，以尽可能地减少人们接触病毒的机会。美国确诊病例已创单日新增135万的最高纪录，更别说那些没有报告的病例了。”

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