新华社北京1月16日电 综合新华社驻外记者报道：智利和斯洛文尼亚15日公布的新冠疫情数据显示，两国单日新增确诊病例均创下本国疫情暴发以来最高纪录。

智利卫生部15日发布的数据显示，截至当地时间14日21时，该国24小时内新增新冠确诊病例9284例，累计确诊1867101例；累计死亡39376例。

智利卫生部副部长玛丽亚·特雷莎·巴伦苏埃拉15日说，最新统计的单日新增确诊病例数超过了去年4月9日报告的最高纪录9171例。虽然重症监护病房住院患者和死亡人数暂未出现激增，但民众如果不做好自我防护，又不接种新冠疫苗，疫情前景难以预料。

智利卫生部数据显示，截至15日，该国18岁及以上人群中有92.4%完成新冠疫苗全程接种；3至17岁人群中71.3%完成疫苗全程接种；智利总人口约1900万，疫苗加强针接种已超过1190万剂。10日起，智利已开始为特定人群接种第二针加强针。

斯洛文尼亚国家公共卫生研究所15日公布的数据显示，该国14日新增新冠确诊病例7580例。这是斯洛文尼亚单日新增确诊病例数一周内第三次创下疫情以来新高。

斯洛文尼亚总人口约210万，累计新冠确诊病例已超过52万例。斯政府公布的数据显示，该国近期确诊病例激增尚未导致出现大量住院患者。

为遏制变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播引起的疫情反弹，斯洛文尼亚13日发起为期3天的大规模疫苗接种活动，全国疫苗接种中心每天开放至少12小时，民众无需预约即可接种疫苗。官方数据显示，截至14日，斯洛文尼亚约有120万人完成新冠疫苗全程接种，约占总人口的57%。（参与记者：尹南、张笑然、彭立军）

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