新华社明斯克1月15日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科15日在明斯克军用机场接见参与哈萨克斯坦维和行动的集体安全条约组织（集安组织）白俄罗斯部队，并高度评价集安组织维和部队的作用。

卢卡申科说，这是集安组织维和部队第一次真正参与确保本组织成员国安全稳定的行动。集安组织采取的措施及维和部队的部署，从最不利情况中拯救了哈萨克斯坦，阻止了另一场“颜色革命”的爆发。

卢卡申科指出，集安组织维和部队打击了由外部控制的恐怖分子和极端分子，向世界展示了集安组织成员国的密切关系以及集安组织的行动力与潜力。

哈萨克斯坦国家反恐指挥部13日宣布，当前哈安全局势整体稳定。集安组织秘书长扎斯同日宣布，维和部队从当日起撤离哈萨克斯坦，并于10日内完全撤出。

新年伊始，哈萨克斯坦西南部曼吉斯套州多地液化气价格大幅上涨，引发部分城市民众集会抗议。哈萨克斯坦总统托卡耶夫5日接受政府辞职，决定采取多项稳定物价措施。然而，部分地区骚乱持续，多地出现冲击政府机构等情况。集安组织6日宣布，应托卡耶夫请求，集安组织决定在哈短期部署维和部队。

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