人民网北京1月15日 （记者朱玥颖、戴楷然）2022年1月14日，联合国邮政管理局在发布会上推出两款新品。

一款为预发行的《中国农历虎年》特别事件邮票版张。该版张将于2022年1月21日发正式发行，以庆祝2022中国农历虎年。内含10枚邮票，面值为1.30美元。主票为虎图，副票为联合国徽章。

联合国驻华协调员常启德（SIDDHARTH CHATTERJEE）与联合国邮政亚洲联络处代表初微微为邮票揭幕（联合国邮政供图）

联合国邮政自2010年上海世博会期间开始发行生肖邮票。第一轮于牛年（2021）结束。第二轮“中国农历新年”系列以虎年开始。

“虎年”邮票版张由中国艺术家潘虎先生创作，这是他继“2018狗年”邮票后再次与联合国邮政携手。潘虎先生在线向现场嘉宾介绍了邮票的创作情况。他表示：“我们的设计灵感来源于西格里夫·萨松的代表作《于我过去，现在以及未来》中的经典诗句‘心有猛虎，细嗅蔷薇’。这句诗裹挟着一个价值——万物都有两面性，一面代表强大，一面代表细腻。生肖虎象征权威，寓意健康、吉祥，虎亦是勇敢与无畏的精神图腾。因此我们站在联合国的全球视角，让‘2022壬寅虎年’生肖蕴含向上的精神和美好祝福，给全球人民带来快乐与希望！”

联合国邮政管理局推出的第二款迎春产品是联合国邮票主题丝巾——“世界语言”。联合国邮政在2019年2月21日（即联合国教科文组织提出的国际母语日）发行《世界语言》纪念邮票小版张一套3版，2022年与北京挪思维文化交流有限公司合作推出“世界语言”邮票主题丝巾，以丰富新颖的形式希望全球关注语言和文化的多样性，鼓励国际友好交流。

三款丝巾产品（联合国邮政供图）

这是联合国邮政首次邮票主题的丝巾产品。与邮票相同，“世界语言”丝巾一套共3条。三个画面共包含了41种语言的“你好”，设计师为瑟吉奥·巴拉达特（Sergio Baradat）。

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