中国驻法国大使馆

2022年1月14日，驻法国大使卢沙野夫妇应邀访问位于法国西北部诺曼底大区的科唐坦奶业合作社。芒仕省省长佩里萨、参议员格斯林、国民议会议员特拉维尔、诺曼底大区议会副主席巴朗通－吉拉等地方政要及法中交流促进会会长亚丁等陪同访问。

隆冬时节，大西洋畔的诺曼底大区碧空万里，天朗气清。卢大使在奶业合作社集团总裁勒瓦瓦塞尔、总经理福尔坦陪同下，认真听取了合作社运营模式、业务开展、对华合作等有关情况的介绍，参观了奶制品生产线、滨海牧场和奶牛养殖基地，并与合作社负责人、奶农代表等就中法关系、两国农食领域合作等议题进行了深入友好交流。

交流结束后，合作社举行了隆重的信件转交仪式。勒瓦瓦塞尔总裁当众宣读了他代表合作社全体成员致习近平主席的信函，他在信中高度赞赏习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想，称赞这一思想与合作社百年来的理念和实践高度契合。合作社非常重视中国市场，渴望加入“一带一路”倡议，希望借助“中欧班列”平台，实现更好更快发展。合作社全体成员坚决支持北京冬奥会，预祝此次体育盛会取得圆满成功，希望中法两国人民能够世代和平友好，“一起向未来”。

卢大使在致辞中表示，在两国元首共同引领下，中法全面战略伙伴关系不断深入发展。农食领域合作是中法两国的传统合作领域，也是一个新的合作增长点。科唐坦奶业合作社是有实力的法国乳业企业，也有着强烈的对华合作意愿。中国使馆愿积极推动合作社与中国伙伴开展互利合作，开拓更加宽阔的“合作双行路”。

卢大使表示，现在距离2022年北京冬奥会开幕还有不到一个月的时间，我们完全有信心、有决心为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为世界注入更多团结、信心和力量。勒瓦瓦塞尔总裁代表合作社全体成员向习近平主席致函表达对北京冬奥会的坚定支持和美好祝福，农场的小朋友还特意画了一幅画，这些友好举动生动反映了中法友好的深厚民意基础。

访问气氛热烈友好，暖意融融，中法人士共话友谊，共促合作，书写了心相交、情相近的冬日故事。人民日报、新华社、中新社、CGTN、欧洲时报、欧洲卫视等媒体对访问进行了报道。

诺曼底科唐坦奶业合作社创办于1986年，拥有1200处农场、1100多户农户、5000多名员工，年营业额约20亿欧元，是法国最大乳企之一，也是2019年随马克龙总统访华的唯一一家法国乳企。

(责编：艾雯、燕勐)