新华社联合国1月14日电（记者王建刚）“77国集团和中国”主席国交接仪式14日在线上举行，巴基斯坦接替几内亚出任“77国集团和中国”2022年主席国。

巴基斯坦外长库雷希主持交接仪式开幕式，联合国秘书长古特雷斯、第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德、中国常驻联合国代表张军出席开幕式。

古特雷斯说，“77国集团和中国”的工作至关重要。“你们不仅是联合国坚定的支持者，你们还将发展中国家的观点、关切和建议推至联合国诸多讨论的中心。你们在制定联合国支持发展中国家新倡议方面发挥了重要作用。”

沙希德指出，作为联合国最大和最多元化的组织，“77国集团和中国”在构建有关当代发展问题的话语方面发挥着积极作用，并为紧迫的全球挑战提供解决方案。

张军说，全球新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济复苏步履维艰，发展中国家落实2030年议程面临严峻挑战。当前形势下，“77国集团和中国”的作用更为重要，应该凝心聚力，向着联合自强、共同发展的目标勇毅前行。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

(责编：艾雯、燕勐)