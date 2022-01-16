新华社伦敦1月15日电 综述：能源账单牵动英国民生冷暖

新华社记者黄泽民

得益于温暖天气和供给增加，近期英国天然气价格相较于去年圣诞节前后峰值有所回落，但仍远高于去年同期水平。能源价格高位波动不仅持续冲击英国经济，也让许多英国家庭预算吃紧，寒夜难熬。

埃信华迈公司日前发布报告指出，由于生活成本快速上升，2021年第四季度英国家庭财务状况恶化速度达到2020年第二季度以来新高。

受批发价格上涨影响，英国能源市场监管机构天然气和电力市场办公室今年4月或将大幅提高能源价格上限。分析人士普遍预计，每户英国家庭仅此一项每年就得多支付至少600英镑。英国《金融时报》发表社论称，预期中的能源账单攀升对英国家庭的打击“大致相当于一次经济衰退”。

面对能源价格高企带来的诸多负面影响，低收入家庭首当其冲。英国全国能源行动基金会日前表示，如果政府不采取行动缓解涨价影响，英国陷入“燃料贫困”的家庭数量将在今年春季攀升至有记录以来新高。

“燃料贫困”指在取暖、照明和使用其他家用电器等方面的燃料支出占家庭收入的比例较重。英国家庭会否陷入“燃料贫困”取决于房屋能效等级、家庭收入和能源价格等因素。英国议会网站不久前发布的报告显示，在2021年能源价格上涨之前，已有数百万户家庭处于“燃料贫困”状态。

英国决议基金会去年12月发布报告指出，尽管所有家庭都深受能源价格上涨影响，但贫穷家庭感受最为强烈，低收入家庭燃料花销占家庭全部预算的比例将从8.5%升至12%，这一比例是富裕家庭的三倍。

英国广播公司日前援引能源公司高管的话说，能源价格高涨、数百万人生活水平受影响的局面恐将持续长达两年时间，目前没有理由认为天然气价格会在近期大幅回落。

英国政界正在讨论是否临时削减或取消5%的家庭能源增值税。工党支持这一举措，但首相约翰逊本月初表示，这项办法效果有限，税率变动针对性不强，将导致优惠政策覆盖许多不需要帮助的民众。

英国议会网站日前刊文说，由于增值税减免政策容易被钻漏洞、如何界定谁有资格享受这一政策仍存在法律争议等原因，长期以来政府对这项措施持消极态度。

英国政府还在考虑修改一项针对低收入人群的电费账单折扣计划，扩大该计划覆盖人群或提高折扣力度。根据该计划目前标准，符合资格者可在2021年10月至2022年3月一次性享受140英镑的电费减免。但质疑者认为，此项计划目前是通过提高其他客户账单金额来获取补贴资金的，进一步提高折扣力度可能加重这部分人群的负担。

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