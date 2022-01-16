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汤加海底火山喷发 日本连续发布海啸警报

2022年01月16日08:35 | 来源：新华网
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新华社东京1月16日电（记者姜俏梅）南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山15日发生剧烈喷发后，日本气象厅16日凌晨连续发布海啸警报。这是日本自2016年11月以来首次发布海啸警报。

当地时间16日零时15分，日本气象厅针对奄美群岛、吐噶喇列岛发布海啸警报，同时向日本列岛太平洋沿岸地区发布海啸提示。2时26分，在岩手县久慈港观测到1.1米的海啸且潮位还在上升，气象厅随后于3时前针对岩手县发布了海啸警报。

日本气象厅在16日凌晨举行的记者会上说，15日23时55分，在鹿儿岛县奄美市观测到1.2米的海啸，随后在太平洋一侧大范围地区观测到不足1米的海啸。气象厅警告海啸会反复抵达，呼吁当地居民在警报解除之前停留在安全地带。

日本首相官邸已在危机管理中心设立信息联络室。截至目前，相关损失情况尚不清楚。

洪阿哈阿帕伊岛海底火山15日发生剧烈喷发，当地观测到0.8米高的海啸。汤加周边国家斐济和萨摩亚随后发布海啸警报，美国西海岸和夏威夷州、加拿大不列颠哥伦比亚省、新西兰北岛等地也发布了海啸提示。

(责编：艾雯、燕勐)

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