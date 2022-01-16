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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈

2022年01月16日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社南京1月15日电  1月14日，国务委员兼外长王毅在江苏无锡同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈，双方宣布启动两国全面合作计划落实工作。

　　王毅表示，中方愿同伊方深入落实两国元首重要共识，加强沟通、协调行动，不断充实中伊全面战略伙伴关系内涵，开启两国关系发展下一个50年的新时期。

　　阿卜杜拉希扬代表莱希总统表示，伊方坚定支持中方维护自身核心利益，坚定奉行一个中国政策，高度赞赏并将积极参与共建“一带一路”。阿卜杜拉希扬说，发展对华关系是伊朗的最高决策。伊方坚定致力于推进伊中合作，坚定支持北京冬奥会。

　　双方就伊核局势交换意见。王毅表示，伊核问题是非曲直一目了然。美方单方面退出伊核问题全面协议，一手造成了目前的困难局面，理应承担主要责任，理应尽快纠正错误。中方将坚定支持全面协议恢复履约谈判进程，继续建设性参与后续谈判，希望各方克服困难相向而行，坚持推进政治外交解决进程。阿卜杜拉希扬表示，伊方致力于通过严肃谈判达成一揽子、稳定的保障协议，赞赏中方发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月16日 02 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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