人民网讯 近日，赞比亚卡森帕高级酋长皇家机构致函中国驻赞比亚大使李杰，感谢中国第22批援赞医疗队给予卡森帕高级酋长的特别医疗诊治。

这封署名卡森帕高级酋长皇家机构行政秘书哈利威尔·卢宾加（Harriwell Lubinga）的感谢函称，“赞比亚西北省卡森帕酋邦卡森帕高级酋长殿下向尊敬的阁下致以衷心的亲切问候。我谨代表卡森帕高级酋长殿下、皇室成员和酋邦臣民以及本皇家机构，在此向阁下——善良的中国人——表示感谢，感谢阁下特许派出中国第22批援赞比亚医疗队在卢萨卡给予森帕高级酋长殿下的医治。这种特殊的做法清楚地表明，中赞两国间牢固的传统友谊已下沉到酋邦层面，我们感到非常荣幸。”

2021年11月30日，赞比亚西北省高级酋长卡森帕·穆希塔拉（Kasempa Mushitala）在家人和工作人员的陪同下，来到赞比亚首都卢萨卡，联系中国援赞医疗队的专家，为其解除困扰多年的病痛。

卡森帕高级酋长年过古稀，病痛缠身多年，因种种原因一直得不到有效治疗，在中资企业——瑞达卡森帕投资有限公司的帮助下，联系到中国援赞医疗队队长赵海源。赵海源在得到我大使馆同意后，对卡森帕高级酋长的诊疗做了细致周到的安排。

11月30日，赵海源和翻译杨清平带领队员内科医生赵宝顺、心内科医生李琛琛、中医医生豁银成，神经外科医生宋振、超声科医生王成钢、心电图医生李燕杰等一行8人，来到卡森帕高级酋长在卢萨卡的住处，为其进行系统的体检和诊查。

一系列诊查过后，赵海源组织大家进行了详细深入的病例讨论，并最终拟定了可行性的治疗方案。杨清平向高级酋长方面详细告知了医生们拟定的诊疗计划。赵宝顺和李琛琛对高级酋长及其家人详细交代了用药情况、注意事项以及重要的功能锻炼方法。中医豁银成当场施以针灸治疗。诊疗结束时，赵队长向高级酋长赠送了电子血压计方便其每日定时监测血压，并赠送了所需药品。

10天后，卡森帕高级酋长病情明显好转，赵海源带领赵宝顺、李琛琛、李燕杰3位医生再次看望了他。卡森帕高级酋长竖起大拇指面带微笑说：“你们是很好的医生！谢谢中国医生！”这位高级酋长还委托中资企业——瑞达卡森帕投资有限公司为中国援赞医疗队送上锦旗以表感谢。

卡森帕高级酋长在病情好转后回到西北省，仍然按照中国医生的治疗方法，身体状况明显改善，为表示感激之情，命其皇家机构致函中国驻赞比亚大使李杰，感谢中国第22批援赞医疗队给予其特殊的医疗诊治。

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