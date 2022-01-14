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俄罗斯电影《花滑女王2：爸爸我爱你》首映礼在京举办

2022年01月14日16:27 | 来源：人民网-国际频道
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《花滑女王2：爸爸我爱你》首映礼现场。人民网记者 杨倩摄
《花滑女王2：爸爸我爱你》首映礼现场。人民网记者 杨倩摄

人民网北京1月14日电 （记者杨倩）13日下午，俄罗斯电影《花滑女王2：爸爸我爱你》在北京举行“燃情花滑·助力冬奥”主题首映礼。花样滑冰世界冠军张丹、俄罗斯驻华使馆教育参赞伊戈尔·波兹尼亚科夫、中国电影集团进口影片部经理王珺等出席活动。

张丹受邀担任该电影官方星推官。她透露，影片中既有血脉贲张的冰球对抗画面，也有美轮美奂的花滑表演，展现了冰上运动独特的魅力。“这是一部兼顾体育激情和家庭亲情的电影，非常适合与家人一起观看。”张丹说，“希望借助影片拉近大众和花滑的距离，带动更多的中国观众关注即将开幕的北京冬奥会。”

波兹尼亚科夫表示，影片展现的运动员不屈不挠的精神和对胜利的渴望，将感动所有观影人。电影《花滑女王2：爸爸我爱你》将成为今年两国人文交流的良好开端。“相信很多俄罗斯和中国的花滑运动员和影片中的小娜佳一样，从家乡小小的训练馆开始了自己的体育生涯。他们通过自己的努力，获得了通往梦想之路的起点。”

电影在中国的上线恰逢北京冬奥会前夕，波兹尼亚科夫祝福北京冬奥会举办成功，两国运动员取得优异成绩。

电影《花滑女王2：爸爸我爱你》延续了第一部《花滑女王》的剧情，讲述了冰球明星萨沙和女儿娜佳互相守护，为爱与梦想努力拼搏的故事。

该影片由中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行译制，于1月14日登陆全国各大影院。

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(责编：高歌、常红)

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